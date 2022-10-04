Yaz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Yaz ismi kişi adı olarak Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. TDK'da yaz kelimesinin anlamı şu şekildedir: Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül, güney yarım kürede 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.

Peki, yaz kelimesinin kökeni ne? TDK'nın Bilim ve Sanat terimleri sözlüğünde 'Yaz' kelimesinin Türkçesi olarak 'Sayf' kelimesini görüyoruz: Türkçe: sayf, İngilizce: summer, Fransızca: été, Almanca: Sommer

Etimolojik olarak yaz kelimesinin eski Türkçeden başlayarak kullanıldığı görülüyor. Bazı kaynaklarda eski Türkçe yaz biçiminin ‘ilkbahar’, yay biçiminin ise ‘yaz’ anlamına geldiği belirtiliyor. TDK'da şu yorumda var: "Eski Kıpçakçada yaz ‘ilkbahar’ olarak geçer. Daha açık bir deyişle ‘summer’ olarak kullanılan yaz ‘spring’ anlamını almış, ‘spring’ olarak kullanılan yay da ‘summer’ değerini kazanmıştır.

'Yayla' kelimesinin de aslında buradan geldiği düşünülebilir.

Öte yandan yabancı bebek isimleri sözlüklerinde Yaz isminin yurtdışında Yasmin isminin kısaltılması olarak kullanıldığı yönelik de ibareler var.

YAZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Duygusal değil rasyonel insanlardır. Her durumda kendi özgün duruşlarını sergilerler. Maceracı ve özgür ruhları vardır. Sıcak kanlı, sevecen insanlardır. Ama hemen güvenme eğiliminde değildirler. Onlar için öncelikle kendilerinin ne düşündüğüdür ve bu konuda mantıkları sıkı şekilde çalışır.

Yaz ismine benzeyen diğer isimler:

Ayaz, Poyraz, Yağmur, Güneş, Yağız, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri, Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: İsmi Y ile başlayan kişiler özgürlüğü ve sınırları zorlamayı seven, bağımsız kişilerdir.

A: Kararlarını kendileri alırlar. Başkalarının etkisiyle kolay kolay fikir değiştirmezler. Kendi kişileri vardır, hırslı insanlardır.

Z: Akıllı, hızlı düşünen insanlardır. Doğal bir karizmaya sahiptirler. Sevecen, renkli yapılarıyla insanları kolay etkilerler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yaz İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Danışmanlık, eğitim, insan kaynakları

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Kendilerini tanırlar. Entelektüel bilinçleri yüksektir. Sezgilerine güvenen insanlardır. Bu nedenle başkasına hemen güvenmek yerine önce kendi mantıklarını ve iç seslerini dinlerler. Gururları ve benliklerine yönelik saldırıları tolere etmezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Duygularını hemen göstermezler. Başkalarına yaklaşmak için aceleleri yoktur. Onlar için kişisel alanları, özgürlükleri önemlidir. Kendine has bir dünyası olan, sorumluluk sahibi, nazik ve ortak ilgi alanlarını paylaşmaktan keyif alabileceği bir insan ararlar. İlişkilerinde keşfetmek önemlidir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Özgürlüğü, kendilerini ifade etmeyi seven insanlardır. Zihinleri hızlı çalışır. Gerçeği bulmak için onlar önemlidir. Özellikle gizli tutulan şeyleri bulma konusunda mahirdiler. Çünkü hem mantıklarını hem içgüdülerinin sesini iyi harmanlayabilirler.

YAZ İSMİNİN SEMBOLLERİ