Zehra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ZEHRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Zehra

Zehra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



ZEHRA İSMİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Zehra Arapça kökenli bir kısmı ismidir. Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Zehra isminin anlamı şöyledir: Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

Arapça Zehra; güzel, parlak, ışıltılı ve berrak anlamına gelir.

ZEHRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Zehra ismi keskinlik, ciddiyet ve yiğitliğe ilham verir. İstikrarlı, sakin, evini seven, detay odaklı, itaatkar, güvenilir, mantıklı, aktif, düzenli, sorumlu ve güvenilirdir. Genellikle inanılmaz yönetim becerileri ile kutsanmıştır. Karışık belgeleri çözümlemede, karmaşık durumlarla başa çıkmada ve sorunları sabırla çözmede çok iyidir. Sahip olduğu süper muhakeme gücü sayesinde tartışmaları önlemede çok başarılıdır. Sadık doğası ve engin bilgisi göz önüne alındığında hayatta büyük başarılar elde edebilir. Zekidir ve olağanüstü analitik zekaya sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ZEHRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Zehra Say, Zehra Güneş, Zehra Bilir, Zehra Yıldız, Zehra Çilingiroğlu

Zehra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alara, Azra, Ecrin, Fatma, Kübra, Lara, Mahra, Meyra, Mısra, Mira, Nevra, Nira, Nisa Pamira, Sahra, Safira, Sahara, Samira, Sara, Semra, Sera, Serra, Seyra, Suğra, Sümeyra, Zümra, Zühra, Zara, Zerda, Zeynep (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ZEHRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Zehra, Hz. Muhammed'in kızı Fatıma için kullanılan sıfatlardan biridir. TDV ansiklopedisinde bu konuda "Lakabı “beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın” anlamında Zehrâ olmakla beraber “iffetli ve namuslu kadın” anlamındaki Betûl lakabıyla anıldığı da görülmektedir" denilir.

(Türkiye'deki bazı haber sitelerinde "Zehra kelimesi Kuran'da Taha Suresinin 131. ayetinde geçmektedir. Kuran'da Zehra ifadesinin anlamı ziynettir" yorumu da yapılıyor)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Z: Bu harfle başlayan isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. İlham yetenekleri çok güçlüdür, gelecekle ilgili büyük planlar yapar ve çok güçlü kişiliklerdir.

E: İsmin ikinci harfi e olan isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Zehra İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Denetmen, Tıp, Ulaşım sektörü veya benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Z ile başlayan kişiler, başkalarının düşüncelerini etkilemesine izin vermeyen, iyimser ve coşkulu karakterde kişilerdir. İsminin son harfi A olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

ZEHRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 9, 20, 29 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, Zehra adını taşıyanların yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.