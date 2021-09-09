Azra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AZRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Azra

Azra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde Azra'nın 5 farklı anlamı şu şekilde yar alıyor: 1. El değmemiş bakire kız. 2. Delinmemiş inci. 3. Ayak basılmamış kum. 4. Medine’nin diğer bir adı. 5. Hz. Meryem’e verilen ad.



AZRA İSMİNİN ANLAMI

Azra ismi Arapça kökenli bir isim olup el değmemiş bakire kız anlamına gelir. Delinmemiş inci, ayak basılmamış kum ise diğer anlamları arasındadır. Ayrıca Medine şehrinin isimlerinden biridir. Bunun yanı sıra Hz. Meryem’e verilen isimlerden biridir.

AZRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Azra ismi bağlılık, coşku ve mükemmeliyetçiliği kendine çekiyor. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

AZRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Azra Akın, Azra Kohen, Azra Erhat, Azra Deniz Okyay

Azra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Asya, Ayla, Afra, Ahra, Alara, Almira, Asayra, Bahira, Behra, Büşra, Büteyra, Dilara, Efra, Emira, Emra, Esra, Evra, Ezra, Gabra, Hamra, Hatıra, Hazra, Hira, Hümeyra, İkra, İnara, İsra, Kübra, Lara, Mahra, Meyra, Mısra, Mira, Muarra, Nazra, Nevra, Nira, Nisra, Arzu (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA AZRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Azra ismi Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği nedeniyle Türkiye'de kullanılan kız isimleri arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

Z: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “Z” harfi, kişiye hayatı yaşamaktan zevk alan ve sofistike zevkleri olan, denenmemişi deneme arzusunda olan, konformist ve lüks düşkünü olma özelliklerini katar.

R: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Azra İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kamu Hizmetleri, Zooloji veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

AZRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Azra ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 9, 13, 29 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi dolu bir atmosfer oluşturarak geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.