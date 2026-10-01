'Her yol, yeni bir hikaye'

Uzun yıllardır yeni yollarda, yeni yerlerde ve yeni insanlarla bolca haber yazdım. Ömrüm yettiğince de bu yolculuk devam edecek elbet.

Yaza yine bir yol hikâyesiyle veda ederken anı defterime çok güzel anılar ekledim.

Meslek hayatımda defalarca seyahat ettiğim ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Doğuş Otomotiv VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Gino Bottaro ve ekibiyle bu yaz mevsimine memleketin en sevdiğim köşelerinden biri olan Göcek’te veda ettik.

Havası ayrı, denizi ve doğası ayrı güzel Göcek... Yine çok güzeldi, yine şahaneydi.

Her gittiğimde beni evimde hissettiren D-Resort’ta kaldık. Tabii bu yolculukta yol arkadaşımız Tayron’du; yani Volkswagen’in Tiguan ile Touareg arasında konumlandırdığı yeni nesil SUV modeli. Ben de bu Alman güzellerini sevenlerdenim; bu yüzden yeni bir model deneyimlemek bana çok iyi geldi.

Bu arada meraklısına duyurulur: Tayron, hafif hibrit teknolojisi sayesinde herhangi bir şarj işlemine ihtiyaç duymadan uzun yollarda da en iyi arkadaşınız oluyor.

Biz de Dalaman’dan Göcek’e, oradan Fethiye’ye uzanan rotamızda Tayron’u deneyimlerken Göcek’in harika denizinden de bol bol yararlandık. Yıllardır gezilerde bir araya geldiğim dostlarımla ve yeni tanıştığım arkadaşlarımla iki günlüğüne de olsa şehirden ve stresten kaçmanın keyfini yaşadık. Bu bizim için gerçekten büyük bir zenginlik.

Göcek’in güzel yolları, eylül ayında denizin şahaneliği, dostların muhabbeti ve Tayron’un sunduğu konforla eylül ayına harika bir veda ettik.

Şimdi siz bu yazıyı okurken ben yine memleketin bir başka güzel şehrinde, bambaşka bir yol hikâyesinin ve yeni bir deneyimin peşinde olacağım.

Unutmayın, hayat kısa. Yanımızda götürebileceğimiz tek şey güzel anılar ve yeni keşiflerimiz. Bu yüzden keşfetmekten, öğrenmekten vazgeçmeyin ve hayatın tadını çıkarın!