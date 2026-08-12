'Mabel’in 9/8’liği'

Şarkının sözlerine mi bakayım, klibe mi bakayım derken şunu anladım: Klibi izleyince şarkı daha da bir anlam kazanıyor.

Bayıldım!

Ve ne yalan söyleyeyim; son zamanlardaki saçma, çirkin ve bol yapay zekalı kliplerin arasında bu klip bana çok iyi geldi. Tamam, yapay zekadan yararlanın yararlanmasına da Allah aşkına az biraz vazgeçin şu yapay hallerinizden!

Neyse, konumuza dönecek olursak; Mabel’in şarkısı kadar güzel olan klibinde Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten de var. Bence güzel bir sürpriz; hatta ikisinin birden olması çok da iyi olmuş.

Ve oyuncular arasında en sevdiklerimden Hazal Türesan, gelin rolünde. Kendisine ayrıca bayılıyorum, bence role cuk oturmuş.

Mabel’e gelecek olursam... Aslında ben kendisini tanıyordum ama onu ilk kez Sıla ile düet yaptığı 2017’nin bir temmuz akşamında, Harbiye Açıkhava sahnesinde sevdim. Sıla’nın üzerinde mavi bir elbise vardı. Mabel takım elbisesiyle sahneye çıktı ve birlikte ilk kez “Muhbir”i seslendirdiler.

Oradaydım.

Ve inanılmaz etkilenmiştim. O an o görüntüyü çekip sosyal alemde paylaştığımda anladım ki biz Mabel’i daha çok paylaşacaktık.Uzun yıllardır bu işi yapan biri olarak burada hiç mütevazı olamayacağım; hislerim ve tahminlerim genelde doğru çıkar. O gün yanımda olanlara, “Biz Mabel’den daha çok bahsedeceğiz” demiştim.

Öyle de oldu.

Çünkü Mabel üstüne koya koya gidiyor.

Şarkılar, sözler, tınılar, altyapı, müzik kalitesi... Yani Mabel Matiz’in kendine has bir tarzı var. Kendi müzikal dünyası, kendi dili var. Ve “Ha Leylim”de de bunu çok net ortaya koymuş.

E şarkıları güzel, klipleri özenli, yaptığı işin her detayına kafa yorduğu belli.

Daha ne olsun? Müzik dünyası için çok kıymetli bir isim.

Ve belli ki “Ha Leylim”, yani Mabel’in yıllardır hayalini kurduğu o 9/8’lik şarkısı ile bu yaz bol bol eğleneceğiz, kurtlarımızı dökeceğiz.

Mabel de şarkısını anlatırken, oldum olası bir 9/8’liği olsun istediğini, bugüne kısmet olduğunu söylemiş. “Ha Leylim”in neşe getirmesini, kurtlarımızı döktürmesini istemiş. Sonra da hayatı özetlemiş aslında: “İki gülüp, biraz sevip gideceğiz…”

E daha ne olsun?

Aynen öyle.

Hayat kısa. Biraz gülmek, biraz sevmek, biraz da kurtlarımızı dökmek gerek.

Gerisi boş...