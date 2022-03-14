Bugün hangi diziler var? 14 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 14 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? 14 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 14 Mart Pazartesi günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

 

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Destan 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 ATV gün ortası 

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

23:20 Yalnız Kurt 

02:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 

05:05 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Gün 

13:00 En Hamarat Benim 

16:00 Fulya ile Umudun Olsun 

18:00 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber  

20:00 Yasak Elma

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 En Hamarat Benim

04:15 El Kızı

06:00 Zümrüdüanka

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar 

18:45 Kanal D Haber

20:00 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

22:15 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta 

05:15 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün 

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz 

18:30 Star Ana Haber 

20:00 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli sinema)

22:15 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli sinema)

00:15 Kaderimin Oyunu 

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

05:00 Söz 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :45  Show Ana Haber

20 :00 Üç Kuruş

00:15 Çinli satıcı 

02:30 Oğlum

04:30 Çinli satıcı 

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00  Survivor All Star (yeni)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)