Bugün hangi diziler var? 14 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 14 Mart Pazartesi günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Adı Sevgi- ATV 20:00

ATV 20:00 Destan - ATV 06:20

- ATV 06:20 İki Aile - Star 07:00

- Star 07:00 Yasak Elma - FOX 20:00

- FOX 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey - FOX 22:30

- FOX 22:30 Alparslan: Büyük Selçuklu TRT 1 02:00

TRT 1 02:00 Masumlar Apartmanı - TRT 1 00:15

- TRT 1 00:15 Üç Kuruş - Show TV 14 :30

- Show TV 14 :30 Oğlum - Show TV 02 :30

- Show TV 02 :30 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Arka Sokaklar- Kanal D 16:00

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Destan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV gün ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

23:20 Yalnız Kurt

02:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:05 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 En Hamarat Benim

04:15 El Kızı

06:00 Zümrüdüanka

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

22:15 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli sinema)

22:15 Bir Varmış Bir Yokmuş (Yerli sinema)

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :45 Show Ana Haber

20 :00 Üç Kuruş

00:15 Çinli satıcı

02:30 Oğlum

04:30 Çinli satıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (yeni)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)