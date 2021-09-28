Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç 'Üç Kuruş'ta buluşuyor: Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Konusu, oyuncuları, künyesi...

Show TV yeni yayın döneminde pazartesi akşamları iddialı bir yapımı ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerinde yer alacağı dizi Ay Yapım imzalı. Dizinin Çukur etkisi yaratması hedefleniyor. Üç Kuruş ekibi geçtiğimiz günlerde de sete çıktı. Kadronun netleşmesinin ardından okuma provovası için bir araya gelen dizi ekibi kısa sürede çekimlere başladı. Dizinin ilk fragmanı da 27 Eylül'de yayımlandı. Peki, Üç Kuruşu dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler olacak? Dizi nerede çekiliyor? Gelin yeni diziyle ilgili merak edilenlere birlikte bakalım. (Bu makalenin ardından IMDb en iyi filmler listesi haberine de bakabilirsiniz)

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KÜNYESİ

Kanal: Show TV

Yönetmen:Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak

Yayın günü: Pazartesi

Başroller: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üç kuruş dizisinin konusu şöyle: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ TANITIM FRAGMANI

Üç Kuruş dizisinin yayınlanan ilk fragmanında Roman mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Şube’de komiser Efe’nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuyla ilgili ilk ipuçlarını verdi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fragmandan anlaşılacağı gibi dizideki Çıngıraklı Mahallesi de bir süre sonra Çukur dizisinde olduğu gibi merak edilmeye aday. Basına yansıyan haberlere göre dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Mahalle sahnelerinin İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kuruşu dizisi deneyimli oyuncular ve genç bir kadroyu bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Uraz Kaygılaroğlu,

Ekin Koç,

Diren Polatoğulları,

Nesrin Cavadzade,

Aslıhan Malbora,

Nursel Köse,

Civan Canova,

Ercan Kesal,

Mustafa Kırantepe,

Uğur Yıldıran,

Umutcan Ütebay,

Damla Makar,

Melissa Yıldırımer,

Aytaç Uşun,

Süreyya Kilimci,

Cenk Kangöz,

Alişan Uğur,

Burak Altay,

Muttalip Müjdeci,

Asena Girişken,

Tuğçe Yolcu,

Erkan Üçüncü,

Aylin Engör,

Volkan Kıran,

Özkan Özipek,

Ömer Çobanoğlu

Ömer Civan Şit





URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDA

Ekin Koç, Üç Kuruşu dizisinde sarı saçları ve farklı bir imajla izleyici karşısına çıkıyor. Kaygılaroğlu'nun biyografisi şöyle:

Uraz Kaygılaroğlu, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında “Milyonda Bir” dizisi ile yaşamıştır. Ardından 2009 yılında “Mezuniyet” filmi ile sinemaya geçiş yapmıştır. 2012 yılında “Pis Yedili” dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden Kaygılaroğlu, “Harem”, “Yedi Güzel Adam” ve “Baba Can’dır” adlı dizilerde rol alan Uraz Kaygılar oğlu 2018 yılında “Ege’nin Hamsisi” isimli dizide “Deniz” karakterine hayat vermiştir.

Dizi kariyerinin yanı sıra 2016 yılında “Dönerse Senindir”, 2017 yılında “Sen Kiminle Dans Ediyorsun?”, 2018 yılında “Çakallarla Dans 5” ve son olarak 2019 yılında Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler: 2 Arada” adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Sunuculuk deneyimine 2012 yılında “Kamuflaj” programıyla başlayan Uraz Kaygılaroğlu, “Tam Zamanı”, “Takip”, “Ve Kazanan”, “Kuyruk” ve “Sıra Sende Türkiye” adlı programlarda sunuculuk yapmıştır

EKİN KOÇ HAKKINDA





Dizi severer Ekin Koç ismini son olarak TRT1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ahmet Sencer karakteriyle hatırlıyor. 1992 yılında Alanya’da doğan Ekin Koç, Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki rolüyle oyunculuk hayatına başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim aldı. Akademi 35,5’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Rol Aldığı Projeler ise şöyle:

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020)

Bozkır (2018)

Bizim İçin Şampiyon (2018)

Hayat Sırları (2017)

Ali ve Nino (2016)

Evli ve Öfkeli (2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015)

Senden Bana Kalan (2014)

Benim Adım Gültepe (2014)

Sana Bir Sır Vereceğim (2013)