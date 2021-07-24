Mini dizi The Loudest Voice, GAİN'de yayınlandı!

ABD'deki güç dengelerinin ardındaki gerçekleri ve medya ile politikanın gizli ilişkilerini, Fox News kurucusu Roger Ailes'in yaşam hikayesi üzerinden anlatan mini dizi The Loudest Voice, GAİN'de yayına girdi.

Mini Dizi The Loudest Voice'un Konusu Nedir?

7 bölümlük mini dizi The Loudest Voice, hikayesini ABD perspektifinden anlatsa da, günümüzde politik dünyayı medya patronlarının nasıl yönlendirebildiğini gözler önüne seriyor.

Roger Ailes'in hayatının son yılları, cinsel taciz suçlamaları ve dolasıyla Fox News'tan ayrılması ile geçmişti. The Loudest Voice, Ailes'in başından geçen bu olayların Amerika'daki güç dengelerini nasıl değiştirdiğini anlamaya da yardımcı oluyor.

Ailes'in tartışmalı bir şekilde perde arkasından Cumhuriyetçi partiyi yönetmesi, aynı zamanda bunun sayesinde dünya liderlerine danışman olması anlatılıyor. İzleyiciye Amerika'daki modern Cumhuriyetçi partinin yükselişine yol açan olayları anlamak için Ailes'in nasıl bir katkısının olduğunu öğrenme fırsatı sunuyor.

The Loudest Voice Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Tüm dünyada çok ses getiren The Loudest Voice, Russell Crowe, Sienna Miller ve Naomi Watts gibi başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizide Roger Ailes rolüyle Russell Crowe'a dünyaca ünlü aktörler eşlik ediyor. Sienna Miller NBC'de çalışan haber yapımcısı Elizabeth "Beth" Ailes rölüyle karşımıza çıkarken, Naomi Watts Gretchen Carlson'ı, Seth MacFarlane ise uzun yıllar boyunca Alies'in en güvendiği çalışanı ve halkla ilişkiler şefi olan Brian Lewis'i canlandırıyor.