Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (25-31 Aralık)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 25-31 Aralık haftasında dizi kategorisinde Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi yine Kuş Uçusu 2. sezon oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Kuş Uçuşu 2. Sezon (As the Crow Flies: Season 2)
25-31Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ilk sırada Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu yer alıyor.
Kuş Uçuşu 2. Sezon konusu şu şekilde : İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol
2. Berlin
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te bir çeteyle bir araya gelir.
Başroldekiler: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa
3. Ricky Gervais: Armageddon
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Ricky Gervais, insanlığın sonu temalı bu stand-up komedisinde politik doğruculuk ve aşırı hassasiyet konularında tartışmalı görüşlerini paylaşırken yine tabuları yıkıyor.
Başroldekiler: Ricky Gervais
4. Kuş Uçuşu 1. Sezon (As the Crow Flies: Season 1)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol