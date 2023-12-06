Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu: Zirvede aynı film var (27 Kasım-3 Aralık)
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayımladı. 27 Kasım-3 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi yine İstanbul İçin Son Çağrı oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..
1. İstanbul İçin Son Çağrı (Last Call for Istanbul)
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı, New York'a, aşka ve ikinci şanslara dair bir hikayeye odaklanıyor. Filmin konusu şöyle: İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen havaalanında karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta unutulmaz bir heyecan, arzu ve baştan çıkarıcı geceye sürüklenir. York. Hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken tek bir sorun vardır: İkisi de evlidir.
2-Şimdi İşler Karıştı (Family Switch)
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Nadir görülen kozmik bir olay, Noel'e günler kala iki ebeveynin, ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca tüm aile kaosa sürüklenir.
Başroldekiler: Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers
3-LEO
Netflix, çocuk filmi Leo'yu şöyle tanıtıyor: İlkokulun son yılını sınıfın evcil hayvanının gözünden anlatan bu yetişkinliğe geçiş temalı müzikal komedinin başrolünde Leo adında bir kertenkele var!
Başroldekiler: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong
4- Ölümlü Dünya
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Yaşanan bir aksilik kimliklerini ifşa edip patronlarını öfkelendirince hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin başı büyük belaya girer.
Başroldekiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak