'Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! 'Rüzgar' karakteri geliyor
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yeni sezonuyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Yeni sezonunun kaldığı yerden başlayacağı öğrenildi. Diziye ayrıca “Rüzgâr” karakteri gelecek.
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Show TV'de Cuma akşamları yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisi geçtiğimiz haftalarda 28'inci bölümüyle sezon finali yaptı.
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Sezon finali bölümünde Nursema ve Umut’un farklı yaşam standartları evliliklerinin ilk günlerinde yüzünü gösterdi. Nursema’nın ailesini yemeğe davet ettiği akşam yaşananlar her iki tarafında üzülmesine neden oldu.
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Güzel anlardan biri Ömer ve Kıvılcım aşkının evlilikle taçlanması oldu.
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Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi sezon finaline damga vurdu. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesti.