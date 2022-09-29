O Kız dizisi 1. bölüm kıyafetlerini mercek altında aldık
Kanal D'nin geçtiğimiz hafta ekranlara merhaba diyen dizisi 'O Kız' dizisinde oyuncuların kıyafetleri ve aksesuarları merak konusu oldu. İşte O Kız dizisi 1. bölüm kıyafetleri....
1 / 8
Başrollerini Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer’in (Zeynep) paylaştığı 'O Kız' dizisi, 21 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D'de ekran macerasına başladı. Dizide oyuncuların kıyafetleri ve aksesuarları merak edildi. İşte O Kız dizisi 1. bölüm kıyafetleri....
2 / 8
O kız Ozan'ın siyah gömleği Dufy / 179 TL
3 / 8
O kız Ozan'ın Jean pantolonu Loft / 1.199 TL
4 / 8
O Kız Sitare'nin el çantası Bueno Shoes / 2.905 TL