Yalı Çapkını Pelin'in annesi Zerrin kimdir? Sosyal medyada TT oldu...
Cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'na dizisine Zerrin karakteriyle dahil olan oyuncu Toprak Sağlam sosyal medyada gündem oldu. Peki, Toprak Sağlam kimdir?
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi StarTV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılıyor.
Cuma akşamları ekrana gelen dizide bir süredir yeni bir oyuncu da var. Toprak Sağlam dizide Pelo'nun (Pelin'in) annesi Zerrin karakteriyle ekranlara geliyor.
Toprak Sağlam'ın canlandırdığı karakter ve performansına sosyal medyadan da çok sayıda yorum geldi. Bazı izleyiciler kızı Pelin'e ve Zerrin'e tepkilerini “Kızını da al ve git hepimizin iyiliği için” gibi yorumlarda bulundu.
Bazı kullanıcılar ise Zerrin'in oyunculuk performansını beğendiğini söylüyor.
Toprak Sağlam ise yorumları keyifle okuduğunu söylüyor.