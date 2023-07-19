Alnınızdaki kırışıklıklar aslında dehidrasyon çizgileri olabilir! Peki onlardan nasıl kurtulabilirsiniz?

İster krem sürün ister retinol ürünlerine yatırım yapın, ister botox için para biriktirin, alın kırışıklıklarından kurtulmaya çalışmak can sıkıcı bir durumdur. Ancak, bu kırışıklıklardan kurtulmaya çalışırken, önce çizgilerinizin gerçek kaynağının ne olabileceğini anlamakta fayda var. Belki de sorununuz, nemini kaybetmiş cilt kadar basit bir sebebe sahip olabilir.

Insider'ın aktardığı habere göre Kaliforniyalı dermatolog Dr. Ivy Lee, ince çizgilerin doğru bir nemlendirici ile düzeldiğini, ancak doğru cilt bakım ürünlerini kullanmaya başladığınızda (tıpkı kırışık gibi görünebilen) dehidrasyon çizgilerinin kaybolma eğiliminde olduğunu söyledi.

Dehidrasyon çizgileri, kırışıklardan daha hafif ve daha dokulu görünür

Lee'ye göre dehidrasyon çizgilerinin güzel tarafı, tekrarlayan kas hareketlerinin neden olduğu derin kırışıklıklardan kurtulmaktan daha kolay olması. Lee, dehidrasyon çizgilerinin daha ince olduğunu ve cilt iyi nemlendirilmediğinde krepon kağıdına benzer bir doku yaratabileceğini belirtti.

Lee, dehidrasyonu genelde su içmek ile ilişkilendirsek de, aslında vücut hidrasyonunun yüzümüzdeki dehidrasyon çizgileri ile tamamen bağlantılı olmadığını söyledi; önemli olan cildimizin nemli olup olmadığıdır. Yani çok daha fazla su içmenin cilt için herhangi bir ek faydası yoktur. Bunun yerine topikal ürünler, ince çizgileri yumuşatmak için idealdir.

Lee, üç ana nemlendirici içerik kategorisi olduğunu söyledi. Bu üç temel nemlendirici bileşeni de içeren bir nemlendirici seçmelisiniz.

Suyu cilde çeken nemlendiriciler (hyaluronik asit ve gliserin gibi).

Cilt bariyerini onaran ve cildi yumuşatan içerikler (skualen ve bitki türevli yağlar gibi).

Mühür oluşturarak nemi cilde hapseden oklüzifler (vazelin ve mineral yağlar gibi).



Tutarlı bir rutine sadık kalmak anahtardır.

İster susuzluk çizgileriniz ister daha derin kırışıklıklarınız olsun, tutarlı bir günlük ve gece cilt bakım rutinine sahip olmanız faydalı olacaktır.

Cildinizi nemlendirdiyseniz ve hala çizgiler görünüyorsa, o zaman bunlar aslında kırışıklık olabilir. Bu durumda Lee, sabahları cildi hem nemlendiren hem de UV ışınlarından koruyan antioksidan güneş koruyucu kullanarak cilt bakım rejiminizi düzenlemenizi öneriyor.

Geceleri ise cildi kir ve yağdan arındırmak için bir temizleyici, yukarıdaki nemlendiricilerden biri ve güçlü bir retinoid öneriyor.