Kumrallar için saç önerileri ve yakışan saç renkleri

Kumralsanız ve genelde kahve tonlarında saçlara sahipseniz farklı modellerle saçlarınızı ön plana çıkarabilir, farklı hava katabilirsiniz ayrıca kahve tonlarını da farklı modellerle vurgular yapabilirsiniz. Peki, kumrallara yakışan saç renkleri nelerdir? İşte kumrallar için saç önerileri... Yazımızı takip edin!

KUMRALLARA YAKIŞAN SAÇ RENK VE ÖNERİLERİ

DALGALI SAÇLAR

Kahverengi saçlara sahipseniz en çok yakışan modellerden biri dalgalı saçlara sahip olmak. Su dalgası veya normal dalgalarla saçınıza volüme verebilir havalı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Eğer doğal dalgalara sahipseniz saçınızı hiç şekillendirmeye gerek yok.

PERDE KAKÜLLER

Perde kaküller bu sene çok moda! Buna en çok yakışan saç rengi ise kumral saç tonları kesinlikle. Kesinlikle perde kaküllerle saçlarınızda deneyin belki farklı ışıltılarla perde kakülleri ve yüz hatlarınızı daha belirgin yapabilirsiniz.

KOYU KUMRAL SAÇ IŞILTISI

Kahverengi saçlarınıza ışıltılar katmak saçlarınızı daha parlak gösterirken ufak ton farklılıklarıyla da güzel bir hava katacaktır. Ayrıca sıcak tonlarda geçiş sağlayarak yüzünüze sıcak bir görünüm yaratacaktır.

KISA KESİM

Eğer hafif dalgalı saçlara sahipseniz omuz hizasında yaptıracağınız kesim ile yüzünüzün hatlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca kahverengi saçlarınıza da farklı bir görünüş katabilirsiniz.

SARI OMBRELER

Kahverengi saçlarınıza sarı ombreler katmak kahverenginin sert tonunu kıracaktır. Özellikle kumral ten rengine sahipseniz kesinlikle size çok yakışacaktır. Ayrıca sarı ombreleri saçınınızın ön kısımlarına yaptırabilir yüzünüze çerçeve görünümü sağlayabilirsiniz.

PARLAK SAÇLAR

Kahverengini gösteren en iyi şey koyu kumral renginde parlaklıklar katmaktır. Saçlarınız ne kadar parlak görünürse kahverengi saçlarınız o kadar çok dikkat çekecektir.

LİLA RENKLER

Kahverengi saçlara yakışan tonlardan bir diğeri ise lila tonlarında tutamlar oluşturmak. Lila rengi kahveyle harmanlandığında hem çok göze çarpmayacaktır hem de farklı bir görünüş katacaktır. Belki kahverengi saçlarınızdan sıkıldıysanız bu farklı rengi deneyebilir eğlenceli bir görünüşe sahip olabilirsiniz.

ELELE ARŞİVİNDEN EN TREND KUMRAL SAÇ RENKLERİ

Elele arşivinde ise (2020) en trend kumral saç renkleri için şu öneriler var:

Kumral saç rengi ara ton olduğu için değişiklik denildiğinde ilk başta aklınıza gelmeyebilir. Ama birbirinden farklı tonlarıyla mutlaka gönlünüzü kazanacak kumral saç renklerini sizin için araştırdık. Hangi kumral sizin renginiz gelin birlikte bakalım.

KÜLLÜ KUMRAL

Küllü kumral, kumral saç renkleri içinde adeta bir efsane. Küllü kumralın en belirgin özelliği içindeki küllü etki sayesinde dore ve bakır yansımalar barındırmaması. Küllü kumralı, kahverengi ile karıştırmamanızı tavsiye ederiz. Kahveler belli ölçüde bakır ve dore yansımalar barındırır. Küllü kumral boyalar markalara göre koyuluk ve açıklık olarak değişiklik gösterebilir. Bu yüzden saçlarınızı kendiniz boyayacaksanız her zaman güvendiğiniz ve kullandığınız marka boyayı tercih etmelisiniz. Küllü kumral saç rengi tercih edenler için ufak bir hatırlatmamız olacak, makyajınızı canlı ve renkli yapmanız gerekir. Aksi takdirde küllü kumral saç rengi soğuk ve cansız bir etki verir.

BAL KÖPÜĞÜ

Kumral saç renkleri içinde bal köpüğü bu senenin trendlerinden. Dore yansımalarıyla sarıya göz kırparken hala kumral tonlar içinde kalmanızı sağlayan harika bir ara ton. Kumral saç renkleri arasında daha önce hiç denemediyseniz bal köpüğünü mutlaka tavsiye ediyoruz. İster açık tenli ister buğday tenli olun iki durumda da bal köpüğü kumral saç rengi size yakışır. Bal köpüğü şeftali tonlu bir ruj ve anlıkla tamamladığınız makyajınıza harika bir uyum sağlayacak.

ALTIN KUMRAL

Kumral saç renkleri içinde altın kumral, sarı yansımaları yakalayabileceğiniz en uygun ton. Tam olarak sarışın olmak istemiyor, saçlarınız güneşten doğal bir şekilde açılmış bir görüntüde olsun istiyorsanız altın kumral tam sizin renginiz. Kumral saç renkleri arasında bebek kumralla akrabalığı olan altın kumral en çok açık ten rengine sahip kişilere yakışır. Kumral saç renkleri genel olarak buğday ten rengine sahip herkese uygun olduğu için buğday tenli kişiler de altın kumralı tercih edebilir. Kumral saç renkleri için en uygun saç modelleri neler, birlikte göz atalım.

Kumral Saç Renkleri İçin En Uygun Saç Modelleri

Kumral saç renkleri genelde hafif dalgalı saçlarda kendini daha iyi gösteren renklerdir. İçlerinde farklı tonlar bulunduğu için dore ve bakır yansımalar dalgalar arasında parlayıp ışıldar. Hafif dalgalı long bob model, kumral saç rengi için ideal bir kesimdir. Long bob yani omuz hizasında kullanacağınız bir kesimle kumral saç renginiz hemen dikkat çeker. Katlı kesimler de yine kumral saç renkleri için idealdir. Kısacık kesilmiş saçlar zaten kesim şekliyle dikkat çekeceği için kumral tonlarını sıradanlaştırabilir. Bu yüzden kumral saç rengi kullanacakların kısa kesimlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

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