En iyi tüy alma yöntemleri hangileri? İşte 7 farklı yöntem ve etkileri!

Ağda ve şeker ağda

Uzun vadeli etkisi ve sürdürülebilirliği sayesinde yeniden trend olmaya başlayan bir yöntem. Sadece limon suyu, şeker ve sudan oluşan bu yöntem antik Mısır döneminden beri kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca hazır satılan ağda bantlarını da kullanabilirsiniz.

Ağda ve şeker ağda en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Ağda gibi, şeker ağda da her bölgede kullanılabilir. Sugaring London'dan Tanja Westendorff'un söylediği gibi: “Kaşlarınızdan ayak parmaklarınıza ve aradaki her şeye kadar şeker ağda yapabilirsiniz. Şeker ağda tüm cilt tonlarına ve cilt tiplerine uygundur. Hiç tüylerini almamış gençlerin bu yöntemle başlamasını özellikle tavsiye ediyoruz. Şeker ağda sadece tüyleri hızlı bir şekilde almanızı sağlamaz, aynı zamanda yeniden uzamalarını da azaltabilir. Tanya, bunun aynı zamanda "istenmeyen tüyleri almanın en nazik yolu" olduğunu söylüyor.

Ağda ve şeker ağda nasıl yapılır?

Temiz ve etkili tüy aldırmak istiyorsanız yakınlarınızda bir kuaför ya da güzellik salonu bulun. Evde kendiniz yapmak istiyorsanız da hazır ağda bantlarından alabilir ya da şeker ağda karışımı hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey 1 su bardağı beyaz şeker, 1/8 su bardağı limon suyu ve 1/8 su bardağı ılık su.

Ağdaya ve şeker ağdaya nasıl hazırlanabilirsiniz?

“İlk kez yaptırmadan önce tüylerinizin en az 3 mm bir pirinç tanesi büyüklüğünde olması gerekir. Tüyler ne kadar uzunsa ilk seferiniz için o kadar iyi. ”diyor Tanja.

Ağdanın ve şeker ağdanın etkisi ne kadar sürer?

Bu yöntemin harika yanı, sadece tüyleri hemen almakla kalmaz, aynı zamanda hızla yeniden uzamasını de engeller. Tanja, "Dört ila beş hafta arayla yaptırmanız yeterli." diyor. Düzenli ağda sadece tüm istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda size inanılmaz derecede bir parlaklık verir ve ayrıca tüylerin azalmasına da yol açar.” Ağda cildinize yüz bakımı yaptırmak gibidir, bu nedenle yorucu bir egzersiz yapmak veya güneşte dışarı çıkmak için en az 24 saate kadar bekleyin.

Tüyleri Sarartma

Tüylerinizi sarartmaya hevesliyseniz ilk başta işler biraz karışabilir. Bu, acelesi olanlar için uygun bir yöntem değildir. En iyi sonuçları almak için biraz zaman ayırmanız gerekir.

Tüyleri sarartma en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Danielle Hudson'ın dediği gibi "Neredeyse her yerde kullanılabilir ancak özellikle favoriler ve üst dudak gibi yüz için harika.” Yani özellikle küçük bölgeler için ideal. Kol tüyleri ve kaşları hafifletmek için de kullanılabilir ancak göz çevresinde dikkatli olun. Fakat bikini bölgesi, hassas cilt ve lekelerden uzak tutulmalıdır.

Tüyleri sarartma nasıl yapılır?

Satın aldığınız her kit birbirinden biraz farklı olacaktır ancak formülü etkinleştirmek genellikle bir kremin bir tozla karıştırılması gerekir. Her tüyün kökten uca sarartıcıyla tamamen kaplanması gerekir çünkü ancak böylelikle renk sararır. Ciltte 10 dakikadan fazla bırakılmamalıdır eğer tamamen işe yaramadıysa 24 saat sonra tekrar denemeniz gerekecektir.

Tüyleri sarartmaya önceden nasıl hazırlanabilirsiniz?

Uygulamadan 24 saat önce küçük bir bölgeye uygulayarak test edebilirsiniz. Sıcak bir banyodan kısa bir süre sonra uygulamaktan kaçının, aksi takdirde gözenekler açılacak ve hassasiyete daha duyarlı hale gelecektir. Henüz nemlendirilmemiş temiz cilde uygulayın.

Tüyleri sarartmanın etkisi ne kadar sürer?

Hudson'ın açıkladığı gibi, etkisinin yaklaşık iki hafta sürmesini bekleyebilirsiniz, ancak kendi tüylerinizin ne kadar hızlı uzadığına da bağlı.

Tüy dökücü krem

Basit, uygun maliyetli bir tüy alma yöntemidir ve vücuttaki tüyleri almaya yeni başlayanlar için mükemmeldir. İçeriğini okumak önemlidir.

Tüy dökücü krem en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Tüy giderme seçenekleri arasında, tüy dökücü kremler en az acılı olanı ve tıraştan farklı olarak çizilme ve kanama riski de yok. Bu kremler, geniş alanlarda veya daha zor ve ulaşılması zor yerlerde tüy almak için kullanılabilir ve ilk kez tüy almak isteyenler için harika bir başlangıç seçeneği.

Tüy dökücü krem nasıl kullanılır?

Kremi, almak istediğiniz bölgeye uygulayın ve her telin kaplandığından emin olun. Paketin ne kadar süre açık kalması gerektiğine dair önerilen zamanlamalara bakın. Formüller oldukça kalındır ve yerinde kalır, böylece beklerken diğer şeylerle devam edebilirsiniz. Süre dolduğunda, plastik spatula ile o bölgeyi temizleyin veya duşa girin.

Tüy dökücü krem öncesi nasıl hazırlanabilirsiniz?

Tek yapmanız gereken, kremin formülüne alerjiniz olmadığından emin olmak için kullanmadan önce bir deneme yapmak.

Tüy dökücü kremin etkisi ne kadar sürer?

Tüy dökücü kremler, tüyleri cilt yüzeyinin hemen altına kadar yok eder, böylece yaklaşık iki ila üç gün içinde yeniden uzarlar.

Tıraş olmak

Bazı tüy alma yöntemlerinin popüler hale gelmesinin bir nedeni var elbette. Bu uygun, kullanımı kolay ve hızlı bir yöntem olmakla birlikte meşgul kişiler için ideal bir yöntem. Yine de keskin bıçaklara dikkat etmekte fayda var...

Tıraş olmak en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Tıraş herhangi bir yere yapılabilir, ancak vücudun her bölgesine bağlı olarak dikkate alınması gereken bazı şeyler vardır. Özellikle bacak bölgesini tıraş yaptıktan sonra nemlendirici ile devam etmek veya nem çubukları olan bir tıraş bıçağı seçmek akıllıca olacaktır. Koltuk altı bölgesi ise doğal olarak daha nemlidir ve bu da tüy almayı daha basit hale getirir. Bikini bölgesinde ise yaparken cildi germeniz gerekir.

Tıraş bıçağı nasıl kullanılır?

Yeni bir bıçakla tıraş edin. (10 kullanımdan sonra atın)

Tüylerin uzama yönünün tersine ve cildin daha az sıkı olduğu bölgelerde gergin bir şekilde uygulayın.

Hafif bir dokunuş uygulayın.

Tüylerinizi almadan önce ıslatın ve cildi kurutan sabun yerine bir tıraş jeli kullanın.



Tıraş olmadan önce nasıl hazırlanabilirsiniz?

Tüyler ılık bir banyoda iki ila üç dakika yumuşatıldığında tıraşlanması yüzde 60 daha kolay hale gelir. Diğer tüy alma yöntemlerinden farklı olarak, tüy uzunluğu tıraş için bir önemli faktör değildir, bu nedenle istediğiniz sıklıkta veya seyrek olarak yapabilirsiniz.

Tıraş olmanın etkisi ne kadar sürer?

Fazla uzun sürmez ve bireysel cilt yapısına bağlıdır. Islak tıraş olursanız, sonuçların bir ila üç gün sürmesini bekleyebilirsiniz, ancak kuru tıraş yalnızca 24 saat sürer.

Cımbız kullanmak

Cımbız, olmazsa olmazlardan biri. Unutmamanız gereken şey bir sonraki koparma için acele etmeden önce daima büyük resme bakmak.

Cımbız en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Cımbız, kaşlar ve inatçı tüyler için mükemmel bir yöntemdir. Ancak her seferinde tek bir tüyle uğraştığından, çok fazla miktarda tüy almak için zahmetlidir. En iyisi bacaklar veya koltuk altları söz konusu olduğunda diğer yöntemleri kullanmaktır. Bununla birlikte, mükemmeliyetçiyseniz, ağda veya tıraştan sonra kalan inatçı tüyleri çıkarmak için bir cımbız kullanabilirsiniz.

Cımbız nasıl kullanılır?

Cımbızı işaret parmağı ve başparmağınız arasında alın, tüyü kavrayın ve çekin. Kırılmayı önlemek için her zaman tüylerin uzama yönüne doğru alın ve kaşlarınızdaki tüyleri çok fazla çekmeyin.

Cımbız öncesi nasıl hazırlanabilirsiniz?

Cımbız, en iyi gözenekler açık olduğunda en iyi sonucu verir. Kızarıklığı azaltmaya yardımcı olmak için işiniz bittiğinde cilde soğuk bir yüz havlusu uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tüyün kalınlığını da göz önüne almak önemlidir. İşin uzmanları, sert ve uzun tüyler için eğimli bir uç kullanmayı, ince olanlar için ise sivri uçlu cımbız kullanmayı öneriyor.

Cımbızın etkisi ne kadar sürer?

Bu tamamen tüylerinizin uzama süresiyle ilgilidir.

Cımbızın etkisi ne kadar sürer?

Ağda genellikle yaklaşık dört ila altı hafta sürer. Kaşlarınızı ise ayda bir ağdayla alabilirsiniz tabi en doğru görünümü bulduktan sonra! Bölge tıraş edilmişse, tüyler farklı uzunluklarda olduğundan etkiler daha kısa sürer. Bununla birlikte, sürekli ağda ile tüyler azalır ve kalıcı etki süresi uzar’’ diye açıklıyor Shimol. Ağda yaptırdıktan hemen sonra 24 saat boyunca egzersiz yapmamalı, cildi güneşe maruz bırakmamalı veya ürünleri cilde uygulamamalısınız.

Epilatör

Epilatör, neden olduğu acı nedeniyle kötü bir üne sahiptir. Ancak ne kadar çok uygularsanız, o kadar az acıtır ve uzun vadeli etkileri olur.

Epilatör en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Epilatör pek çok bölgede etkilidir. Fakat ilk başta çok hassas olmayan bölgelere uygulamak en iyisidir. Bacaklar mükemmel bir örnektir.

Epilatör nasıl uygulanır?

Epilatörler kuru veya ıslak ciltte kullanılabilir. Duşta ılık su tüy köklerinin gevşemesine yardımcı olduğu için duşta kullanılabilecek bir aletle başlamanız önerilir, bu da tüylerin kolayca alınmasına yardımcı olur.

Epilatör öncesi nasıl hazırlanabilirsiniz?

Peeling yapmak cildi epilatöre hazırlamak için önemli bir nokta. Tüyler inceldikçe, çıkmaya çalışan tüyler daha sık hale gelebilir, bu nedenle düzenli olarak yapılan nazik bir peeling bu duruma yardımcı olacaktır. Epilatörler için tüyün en az 0,5 mm olması önerilmektedir.

Epilatörün etkisi ne kadar sürer?

Etkiler genellikle dört haftaya kadar sürer. Sorunsuz bir uygulama isteyenler için mükemmel bir yöntemdir.

IPL / Lazer (yoğun darbeli ışık)

Son birkaç yılda popülaritesini artıran en yeni evde kullanım yöntemi olan IPL, tamamen uzun ömürlüdür. Bu nedenle, hemen tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız, bu yönteme başvurmalısınız. Elbette güzellik merkezlerinde yapılan lazer işlemleri ile de tüylerinizden tamamen kurtulmanız mümkün olabilir.

IPL / Lazer en iyi hangi bölgede işe yarıyor?

Evde kullanılan cihazların çoğu, farklı vücut bölgelerine göre yapılmış ekleriyle birlikte gelir. Satın almadan önce kendi cilt tonunuzu ve saç renginizi göz önüne almanız önemlidir. Dermatolog Dr. Stefanie Williams'ın açıkladığı gibi: “IPL, ciltteki melaninin aksine tüy kökündeki melanini hedef alarak çalışır. Açık sarı, beyaz, gri ve kızıl tüylerdeki düşük melanin seviyeleri nedeniyle, tüm ışık bazlı epilasyon tedavileri etkili olmaz. IPL tedavisi, ciltteki melaninle reaksiyona girme riski bulundurduğundan doğal olarak koyu ten rengine sahip kadınlar için de uygun olmayabilir. Piyasada kırmızı ve çok açık sarı tüylerde işe yaradığını iddia eden ürünler var, ancak ben olsam bu ürünlere dikkatle yaklaşırdım ve satın almadan önce bolca araştırma yaparak benim için işe yarayacağından emin olurdum.”

IPL / Lazer nasıl kullanılır?

Jellere veya kremlere gerek yok. Makineyi istediğiniz bölgeye yerleştirerek uygulayın.

IPL / Lazer öncesi nasıl hazırlanabilirsiniz?

IPL kullanılmadan önce kullanmak istediğiniz bölgenin tüysüz olması gerekir. Uygulayacağınız bölgeyi tıraş etmeniz öneriliyor.

IPL / Lazer etkisi ne kadar sürer?

IPL tamamen uzun vadeli tüy azaltma ile ilgilidir. Dr. Williams şöyle diyor: “Uzun vadeli tüy dökülmesini sağlamak için yüksek enerjili ışık kullanıyor. Mevcut tüy daha sonra doğal olarak dökülür ve yeniden uzama büyük ölçüde yavaşlar. Uygulama inanılmaz derecede basittir. Tüy uzamasını yüzde 92'ye varan oranda azaltmak için vücudun istenen bölgesini sekiz haftalık bir süre boyunca iki haftada bir uygulamanız gerekmektedir. İlk aşamadan sonra, sonuçları devam ettirmek için her altı ila sekiz haftada bir uygulamalıdır. Elbette sonuçlar kişiden kişiye değişir.” diye de ekliyor.

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