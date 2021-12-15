Cilt tonunu eşitleyen doğal maskeler: 6 doğal maske tarifi

Cilt problemleri arasında cilt tonu eşitsizliği pek çok insan için can sıkıcı olabilir. Cilt tonu eşitsizliğini kapatmak için kapatıcılar kullanılır. Zararlı kimyasallar içeren kapatıcılar sadece geçici bir çözüm önerisidir ki bu da zamanla cilt deformasyonuna neden olabilir. Birçok doğal maske cilt deformasyonunu önleyebilir, cildinize yeni bir görünüm kazandırabilir ve cilt tonunun eşit olmasını sağlayabiliriz. Eczacı Selen Esener Tezman, cilt tonu eşitsizlikleri için evde gönül rahatlığı ile uygulayabileceğiniz maske tariflerini sizler için derledi.

Doğal cilt tonunu eşitleyen maskeler

Limon içerikli maske tarifi

Limon içeriğinde bulunan etken maddeler sayesinde cilt beyazlatma özelliğine sahiptir.

Cilt tipiniz kuru ya da hassas ise su miktarını artırmanız gerekebilir ve limon asit içerdiği için bu maskenin akşam yapılması önerilir.

Gerekli olan malzemeler ise taze sıkılmış limon suyu ve limon suyu kadar soğuk sudur.

Hazırladığınız bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından bol su ile iyice durulayın.

Gül suyu içerikli maske tarifi

Gül suyu ile cilt tonunu eşitlemek için birçok yöntem vardır.

Gül suyunun düzenli olarak pamuk yardımı ile cilde uygulanır.

Bu işlem durulama gerektirmez.

İhtiyacınıza göre günde iki kere uygulayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise; 2 kaşık gül suyu, 1 kaşık limon suyu, 1 kaşık un ve 2 kaşık süt ile yapılır.

Tüm malzemeler bir kaba eklenir ve karıştırılır.

Temizlenmiş cilde uygulanarak 25 dakika kadar bekletilir ardından ılık su ile durulanır.

Yoğurt içerikli maske tarifi

Yoğurt ciltte bulunan kiri ve ölü hücreleri arındırdığı için cilt lekelerini gidererek eşit bir ton oluşmasına yardımcı olur.

Bu maske için gerekli olan malzemeler ise 2 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı baldır.

İki malzeme pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırılır ve cilde uygulanır.

15-20 dakika kadar bekletilir ve soğuk su ile cilt temizlenir.

İhtiyacınıza göre her gün uygulayabilirsiniz.

Patates içerikli maske tarifi

Patates içeriğinde bulunan yağ asitleri ve fitokimyasallar ile cilt tonunu dengeler.

Bu maske için gerekli olan tek malzeme patatestir.

Kabukları soyulan patatesi kalın dilim halinde keserek leke sorunu yaşadığınız bölgeye uygulayın.

10 dakika kadar bekletin ve ardından cildinizi temizleyin.

Zerdeçal içerikli maske tarifi

Zerdeçal, yoğurt ve limon suyunu bir kaba alarak karıştın.

Temizlenmiş yüzünüze bu karışımı uygulayın ve 3 dakika kadar masaj yaparak cildinize yedirin.

Ardından cildinizi ılık su ile temizleyebilirsiniz.

Muz içerikli maske tarifi

Bir olgun muzu çatal ile ezin ve üzerine bal ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra cildinize sürerek 20 dakika kadar bekletin.

20 dakika sonra ılık su ile cildiniz temizleyebilirsiniz.

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