20'li yaşlar için uygulaması en basit ve etkili 3 adımlı cilt bakım rutini

Boston’dan sertifikalı dermatolog, Amerikan Dermatoloji Akademisi üyesi ve Harvard Üniversitesi'nde dermatoloji yardımcı doçenti olan Dr. Abby Waldman, TikTok üzerinden gençlere tavsiyeler verdi. Doçent, 20'li yaşlardaysanız karmaşık bir cilt bakım rutini yerine kullanmanızın yeterli olacağı 3 adımlı basit bir rutin anlattı...

Her gece yüzünü yıka

Insider’ın haberine göre Waldman, eve gece 3'te gelseniz bile her gece yüzünüzü yıkamanız gerektiğini söyledi.

Hangi temizleyiciyi kullandığınızın önemli olmadığını söyleyen Waldman, temizleyicinizin nazik bir yapıda olmasının yeterli olacağını da ekledi.

Eğer sivilceleriniz varsa, gözenekleri temizlemek adına salisilik asit veya benzoil peroksit içeren bir temizleyici kullanmanızı önerdi – fakat günde yalnızca bir kez.

Nemlendirici ve güneş kremi kullanın

Temizledikten sonraki adım, dışarısı güneşli olmasa bile nemlendirmek ve güneş kremi uygulamaktır – bunların ikisi aynı ürün de olabilir.

"Yağlı bir cildiniz varsa veya yüzünüz kuru değilse, sabah nemlendirici olarak bir güneş kremi kullanabilirsiniz " dedi.

Öte yandan, kuru bir cildiniz varsa Waldman, en az 30 SPF olacak güneş korumalı bir nemlendirici kullanmanızı öneriyor.

Waldman, gece nemlendiricinizin ise nemi hapsetmesi için seramid, hyaluronik asit, üre veya niasinamid içermesi gerektiğini söyledi.

Bu rutine retinoidleri ekleyebilirsiniz

Waldman, yüzünüzü yıkamanın, nemlendirmenin ve güneş kremi kullanmanın her gün uymanız gereken minimum rutinler olduğunu söyledi. Ancak retinoid kullanmaya yirmili yaşlarınızda başlamayı da düşünebilirsiniz.

"Sivilceleriniz varsa, gençlik yıllarınızdan başlayarak kesinlikle retinoid kullanmanızı tavsiye ederim." Bu, reçetesiz alabileceğiniz veya bir dermatologdan yazdıracağınız bir retinoid olabilir. Retinoidler, cilt hücrelerinin üretimini hızlandırır, gözeneklerinizi açar ve cildi onarır.

Waldman, eğer sivilceli bir cildiniz yoksa, cildinizde bazı değişiklikler gördüğünüzde (kırışıklığınız olmasına gerek yok), retinol kullanmaya başlayabileceğinizi söylüyor. Bu da genelde 25 ila 30 yaş arasındaki bir döneme tekabül ediyor.

Yine de Waldman, hamileyken retinoid kullanımına karşı uyarıyor. Bunun nedeni ise, henüz doğrulanmamasına rağmen, retinoidlerin doğum kusurlarına yol açacağına dair iddiaların bulunması.