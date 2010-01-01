Kışın cildin canlılığını ve parlaklığını korumak için birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli

Hava sıcaklıklarının git gide düşmesiyle birlikte ciltte gerginlik, dökülme ve çatlaklar oluşabiliyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkı da ciltteki kuruluğu arttırabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Salman, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:



- Cildinize göre nemlendirici kullanın.



- Gözeneklerin tıkanmamasına özen gösterin.



- Alkol oranı yüksek toniklerden uzak durun.



- Temizleme jelleri yerine sabun kullanın.



- Ayaklarınızı ihmal etmeyin.



- Dışarısı soğuk olsa da odanızı havalandırın.



- Kaynar suyla yıkanmayın.



- Kışın da güneş koruyucu kullanın.



- Mezoterapi ile parıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz.



- Kendi kanınızla gençleşin



* Formsante dergisinden alınmıştır.