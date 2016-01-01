Neutrogena® Norveç Formülü El Kremi; yeni ve sınırlı sayıdaki 2016 kış özel tasarımını sevenleri ile buluşturuyor.





Norveçli tasarımcılar Ingrid Reithaug ve Tonje Holand’ın; Neutrogena® için bu kışa özel olarak İskandinav mirasından esinlenerek tasarladığı; kış ruhunu ikonik karakterler ile yansıtan sınırlı sayıdaki Neutrogena® Norveç Formülü El Kremleri, yoğun bakım sağlarken şık görünümüyle de elleri şenlendiriyor.Neutrogena® %40 Gliserin içerikli Norveç Formüllü El Kremi ile yoğun ve uzun etkili bakım sağlıyor. Neutrogena® Norveç Formüllü El Kremi, en zor koşullarda bile gösterdiği etki ile en kuru elleri bile anında nemlendirip rahatlatıyor.