Soğuk kış günlerinde uzun kıyafetlerle sakladığınız selülitler, kış aylarını geride bırakıp bahara merhaba dediğimiz bu günlerde kendilerini göstermeye ve rahatsız etmeye başlıyor. Baharla birlikte selülitlerle savaşma mevsimi de geliyor.





Elancyl Cellu Slim Krem-Jel yenilenen formülündeki Cecropia, Kafein, Elma Ağacı Ekstresi, Schuan Biberi Esktresi, Sarmaşık Ekstresi ile Elancyl Cellu Slim en inatçı selülitlere karşı bile etkili iyileşme sağlar. Yağ yakımını hızlandırır, yağ depolanması engeller. İnceltici ve ödem atıcı özelliği ile, portakal kabuğu görünümünü azaltmaya ve silüeti düzeltmeye yardımcı olur.Selülit denince hep kilolu kadınların yaşadığı, şişmanlıktan oluşan bir durum akla gelir. Oysa selülitin yapılan araştırmalarda kilo ile bağlantısı olmadığı, zayıf kişilerde ve erkeklerde de görülebileceği belirtilmiştir. Kadınların %90 nında görülen selülit kalça, basen, göbek ve kollarda görülebilmektedir. Selülitin derinleşmeden, kontrol altına alınması ve selülit tedavisinin ciddi bir şekilde uygulanması gerekmektedir.Tepeden tırnağa vücut bakımı üzerine uzmanlaşmış 40 yıllık Elancyl markası, Elancyl Laboratuvarları’nda inatçı selülitlere karşı yenilenen formülü ile Cellu Slim’i özel olarak üretti.Elancyl Cellu Slim, vücudun doğal incelme bioritmine uygun olarak, sabahları yağ yakmaya, geceleri ise yağ depolanmasını azaltmaya yardımcı oluyor.Elancyl Cellu Slim, formülündeki eşsiz Cecropia ve Kafein birleşimi sayesinde en inatçı selülitler de dahil her türlü yağın yakılmasına yardımcı olur. Elma ağacı ekstresi sayesinde yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardım ederken, Schuan Biberi ekstresi sayesinde yeni yağ hücrelerinin oluşumunun sınırlandırılmasına destek olur. İçeriğindeki Sarmaşık Ekstresi ise cildin elastikiyet ve sıkılığını arttırmaya yarayan doğal bir aktif madde olduğundan, kolajen ve elastin sentezini hızlandırarak cilde esneklik kazandırır ve aynı zamanda dokulardan fazla suyun, ödemin atılmasına yardım eder.7 günde kanıtlanmış etki, 14 günde gözle görülür sonuçlar, 1 ay kullanım sonucu kalıcı sonuçlar.Elancyl Cellu Slim, her gün kalça, baldır ve basen bölgesine saat yönünde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanır. Ürünün etkisi kullanım şekline, ne sıklıkla kullanıldığına ve yaşam tarzına bağlı olarak değişebilir. Ferahlık ve güzellik katan yeni parfümlü, hoş kokulu, hafif yapısıyla cilt tarafından kolayca emilebilen Elancyl Cellu Slim sadece yetkili eczanelerde satılıyor.Perakende Satış Fiyatı: Elancly Cellu Slim Jel - 99,00 TL