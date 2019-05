Yaz kapıda, güneş göz kırpmaya başladı. Sağlıklı bronzlaşmanın tadını çıkarmaya hazırlanırken güneş koruyucuları yakın markaja aldık.

Derleyen: Gülru İncu



Güneşe çıkılan her an güneşten korunmanın önemi artıyor. Cildin yaşlanma belirtilerinin en önemli nedenlerinden birini ise ultraviyole ışınları oluşturuyor. Uzmanlar, güneşten korunurken hem UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan hem de serbest radikallerle savaşan antioksidan etkili ürünleri öneriyor. Güneşin zararları sadece yaşlılık belirtilerinin artmasına ya da görünür şekilde yanıklara neden olmakla kalmıyor, fazla miktarda melanin salgılanmasını tetikleyerek ciltte lekelenmelere de yol açıyor. Bu nedenle cildi dış etkenlere karşı koruyan, C ve E vitaminleri sayesinde cildin doğal bariyerini güçlendiren ve cilde ihtiyacı olan nemi veren cilt bakım ürünleri özellikle yaz aylarında büyük önem taşıyor.



Güneşe çıkarken…

• Güneşli havalarda tam örtücü fondötenlerden uzak durun. Onun yerine daha hafif ve yağsız BB kremleri kullanın. BB kremler hem cilde hafif renk verir hem de ciltteki ton farklılıklarını giderir.



• Cildinizdeki yağ dengesinin korunmasına dikkat edin. Yüzünüz için üretilen güneş koruyucuları, cildinizin antiaging bakımını göz önünde bulundururken, nemlendiriyor ama yağ dengesini de koruyor.



• Mutlaka cilt tipinize uygun bir güneş koruyucu kullanın.



• Bazı deri hastalıkları güneşe maruz kalmakla daha da şiddetlenir. Özellikle sivilce, akne, egzama ya da uçuk sorununuz varsa güneşe çıkmadan ��nce bir uzmana görünün.



• Cildiniz yağlıysa su bazlı, kuru ise yağ bazlı ürünleri tercih edin.



