Yüz maskeleri önemli!

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Cildin güzelliğini korumak için ona özel bakım uygulamak şart. Bunun da yolu maskelerden geçiyor! Peki hangi cilt tipi, hangi maskeleri kullanmalı. İşte cilt maskeleriyle ilgili püf noktaları...

Yüz maskesi kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda cildi dinlendirir. Gözenekleri temizlerken ciltteki aşırı yağlanmayı düzenler.



Çeşitli nedenlerden dolayı sertleşen ya da pul pul dökülen cildi yumuşatır. Ancak haftada bir kereden fazla uygulamayın, aksi halde cildiniz kuruyabilir. Peki hangisi?

Yağlı ciltleriçin kil ve çamur maskeleri, kuru ciltler için nem maskeleri, karma ciltler için de birden fazla maske tercih edilebilir.



DOĞAL MASKELER

Dermokozmetik bakım ürünlerinden faydalanabileceğiniz gibi kendi maskenizi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Cildi toksinlerden arındırmak, dinlendirmek ve nemlendirmek için

kullanabileceğiniz besinler; bal, salatalık, yumurta, bezelye, çilek, kayısı, yulaf, muz, elma, portakal, limon, üzüm, papatya ve avokado.