Mürver hem mutfakların hem de ecza dolaplarının yeni gözdesi olmaya aday!

Mürver şurubuyla yapabilecekleriniz:

-Maden suyu ile karıştırıp serinletici bir içecek elde edebilirsiniz.

- Kokteyllerde kullanabilirsiniz. Şampanya ya da köpüklü şaraplarla çok iyi uyum gösterir.

- Sorbe ya da dondurmalara katabilirsiniz.

- Şeker niyetine çilekle ya da kreple birlikte tüketebilirsiniz.

- Ev yapımı limonatanıza karıştırarak çiçeksi bir aroma verebilirsiniz.



Mürver şurubu tarifi



Malzemeler:

20 büyük mürver topu ya da 30 küçük mürver topu,

5 bardak şeker,

6 bardak içme suyu,

4 limon



Hazırlanışı: Ayıkladığınız mürverleri büyükçe bir kavanoza doldurun ve üzerine elinizle hafifçe bastırın. Limonları dilimleyip ekleyin ve üzerini kapatacak kadar içme suyu ile doldurun. Tüm malzemeyi karıştırın. Ağzını kapatıp buzdolabında arada karıştırarak 3 gün bekletin. 3 günün sonunda bir tülbentle mürverlerin aromasını verdiği suyu bir tencereye süzün. Üzerine şekeri ilave edin ve karıştırın. Ocaktan alıp temizce yıkanıp sterilize edilmiş cam şişelere ya da kavanozlara doldurun. Ağızlarını sıkıca kapatıp su dolu bir tencerede 10 dakika kadar kaynatarak sterilizasyonunu yapın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.

DİKKAT!

Kara mürverin (Sambucus nigra) tohumları, kökleri, kabukları ve bütün yeşil kısımları insanlar için zehirli olan siyanojenik glikozit içeriyor. Yeterli miktardan fazla yenildiğinde mide bulantısı, kusma, ishal gibi rahatsızlıklara hatta daha ağır tablolara neden olabiliyor. Yeşilken toksik olan yemişleri tamamıyla olgunlaştığında pişirilerek yenilebiliyor. Pişirme işlemi meyveleri güvenli bir şekilde yenilebilir hale getiriyor.



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* EvBahçe dergisinden alınmıştır.

