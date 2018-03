Üzerinizdeki yorgunluğu atmak mı istiyorsunuz; papatya çayı derdinizin devası olabilir. Peki ya, papatya çayı zayıflatır mı ya da papatya çayının diğer faydaları neler… Merak ettiklerinizin hepsi burada!

Papatya çayı hoş kokusu ve hafifliğiyle mutfakların olmazsa olmazı! Siyah çay ve yeşil çaydan sonra en çok tercih edilen çay türü. Bize baharı anımsatmasıyla beraber her mevsim rahatça tüketebileceğimiz bir çay. Gönlümüzü böylesine fethetmiş, keyifle içtiğimiz papatya çayının faydaları neler peki?



Papatya çayının faydaları neler?

Papatya çayı deyince ilk aklımıza gelen faydası tabii ki dinlendirici bir etkisinin olması. Siniri ve stresi yatıştırarak rahatlatıyor. Vücut ısımızı artırarak terlememizi sağlıyor ve böylece grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kısa sürede tedavi edilmesinde yardımcı oluyor. Düzenli olarak tüketildiğinde bu hastalıklara yakalanma riskini azalttığı gibi aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Mikrop öldürücü özelliği ile ağız yaralarının tedavisinde, diş eti problemlerinin giderilmesinde, boğaz ve bademcik iltihaplarının tedavi edilmesinde kullanılıyor. Hazımsızlığa iyi geldiği gibi aynı zamanda sindirim sistemini düzenlemek ve mide bulantısını yok etmek için de iyi bir seçenek olabilir. Papatya çayının bir diğer faydası da antioksidan etkisinden dolayı mikrop kırıcı özelliğiyle yaraların çabuk iyileşmesini sağlaması. Papatya çayı doktor kontrolünde düzenli kullanıldığı takdirde ülser ağrılarının ve migrenin giderilmesinde oldukça etkili. Hemoroid ağrılarını da azalttığı biliniyor. Bunu bilimsel araştırmalar kanıtlar nitelikte. Ama sizin yinede bu konuda doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz.



Papatya çayı nelere iyi gelir?

Uyumadan yaklaşık yarım saat, kırk dakika önce papatya çayı içmek uykusuzluk probleminin giderilmesine çok yardımcı oluyor. Cilde inanılmaz faydalı, bir bitki çayı papatya. Antioksidan etkisi ile günde bir bardak tüketilen papatya çayı yüzün temizlenmesini ve nemlendirilmesini sağlıyor. Göz altı şişliklerine ve morluklarına iyi geldiği biliniyor. Güneş yanığından zarar görmüş derinin iyileşmesini sağlıyor. Cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlarken ve aynı zamanda her cilt tipine iyi geliyor. Cildimize bu kadar iyi gelen bir bitki çayının saçlarımıza da aynı derecede iyi geldiğini biliyor muydunuz? Saçların dökülmesine, kepeklenmesine, deri dökülmelerine ve kaşıntılara iyi geldiği biliniyor. Hatta egzamanın iyiye gitmesinde de etkisi olduğu biliniyor. Fiziksel görünüş yönüne baktığımızda ise saçlarımızın rengini açmakta kullanabileceğimiz bir çay. Saçlarınızı papatya çayı ile durulayıp ardından, ıslakken güneşe çıktığınızda saçlarınızın bir kaç ton renginin açıldığını görebilirsiniz. Eğer kına ile birlikte kullanırsanız saçlarınızın rengi koyulaşacaktır. Aynı zamanda saçlara parlaklık kazandırır ve saçları güçlendirir. Papatya çayı kozmetik sektöründe de kullanılıyor.







Papatya çayı adet söktürücü mü?

Papatya çayı regl dönemlerinin en önemli kurtarıcılarından. Adet söktürücü özelliği olduğu gibi papatya çayı regl ağrısı için de kullanılabilir. Öncelikle bu çay kas gevşetici özelliğine sahip. Fiziksel güç gerektiren işlerde kasların rahatlamasıyla enerjinizi geri kazanmanızı sağladığı gibi rahim kaslarının rahatlamasında ve krampların giderilmesinde oldukça etkili. Çünkü kas spazmlarını gideren glisin maddesinin değerini artırır. Yalnız bu noktada papatya çayının tüketim miktarına dikkat etmeniz önerilir. Çünkü fazla tüketimi mide ağrılarına ve ishale sebep olabilir.



Papatya çayı alerjisi nedir?

Papatya çayının bir çok faydası olduğu gibi bazı zararları ve yan etkileri de mevcut. Bu yan etkilerinden biri de papatya çayı alerjisi. Bu alerji her insanda olmuyor sadece bazı insanlar da böyle bir yan etki ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de içeriğinde bulunan polenler ve polensi yapılar. Eğer kişinin polensi yapılı çiçeklere alerjisi varsa bu çaydan tüketmesi önerilmiyor. Çünkü kişinin vücudunda bu çiçeğe karşı zaten bir tepki olduğu için, kişiyi olumsuz yönde etkileyebilir.



Bebekler için papatya çayı faydalı mı?

Sakinleştiren, ağrılara iyi gelen özellikleri olduğundan bebekler için de oldukça faydalı. Bebeklerin uyumasında, gaz sancılarının ve diş ağrılarının giderilmesinde kullanılabilir. Fakat doktorlar bebeğin belirli bir aylığa ulaştıktan sonra, annelerin gerektiğinde bu çayı bebekleri için kullanmalarını öneriyor. Bebeğinizin sağlığı açısından doktorunuzla iletişimde olarak kullanmanızı öneririz.



Papatya çayı zayıflatır mı?

Papatya çayının bir çok faydası olduğunu biliyoruz. Sindirim sistemi için faydalı, idrar söktürücü etkiye sahip ve sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlayarak zamanla vücudumuzun yağ yakmasında bize yardımcı oluyor. Tok tutan, iştah kesici etkilerinden dolayı zayıflamada da oldukça etkili.



Papatya çayı tarifi

Papatya çayının hazırlanışı oldukça kolay. Bir tatlı kaşığı papatya çiçeğini bir bardak kaynar suyun içine bırakın. 5-10 dakika demlenmesini bekleyin ve ardından süzerek için.