Elektriklenen ve kabaran saçlara çözüm önerileri

Hazırlayan: Damla Durak

Dışarı çıkmak için hazırsınız, saçlarınız harika görünüyor. Peki ya eve döndüğünüzde? Soğuk ve yağışlı havalar ne yazık ki saçları fazlasıyla etkiliyor. Hele bir de kabarmaya meyilli kıvırcık saçlara sahipseniz. Ancak endişeye yer yok; doğru uygulamalarla ve destekleyici ürünlerle elektriklenmenin önüne geçmek mümkün. Vereceğimiz ipuçlarını takip etmeniz yeterli.

ÖNLEM ALMAYA DUŞTA BAŞLAYIN

Saçlarınız ne kadar kuruysa, kabarmaya ve elektriklenmeye de o kadar meyillidir. Bu nedenle duşta mutlaka yoğun nem veren ürünlere öncelik verin. Şampuanınızın ardından günlük saç bakım kreminiz yerine haftada 2-3 kez nem maskesi uygulayabilirsiniz. Bu tip ürünler saç tellerindeki boşlukların kapanmasına yardımcı olur ve zayıf alanları güçlendirir. Buna ek olarak Hindistan cevizi yağının da bu anlamda destekleyici olduğunu söyleyebiliriz. Duşa girmeden 2-3 saat önce saçlarınıza, özellikle uçlarına, uygulayıp saçlarınızı bir havluyla sarın ve bekletin.

SAÇLARINIZI KURUTUN

Bu adım çok kritik çünkü elektriklenmenin esas sebebi nemden dolayı saç tellerinin hacminin artması. Eğer siz saçlarınızı dipten uca iyice kurutmadan dışarı çıkarsanız havadaki nem, saçların daha da kabarmasına, elektriklenmesine ve verdiğiniz şeklin bozulmasına neden olur. Ancak bunu yaparken aşırı ısı kullanmamaya, saç kurutma makinesini belli bir derecenin altında tutmaya da dikkat edin çünkü yüksek ısı saçların en büyük düşmanlarından biri. Eğer saçlarınız kıvırcıksa kuruturken vigodan yardım almanız buklelerinizin çok daha muntazam ve belirgin olmasını sağlar.

ELEKTRİKLENEN SAÇLARI TARAMAYIN

Saçlarınız elektriklendi, kabardı ve kocaman oldu… Çare tarayarak kontrol altına almak değil; tarama zaten hassas durumda olan saçların daha da kırılmasına ve pürüzlü görünmesine neden olur. Böyle bir durumda, bir sonraki duşa kadar mutlaka saçlarınızı ellerinizi kullanarak şekillendirin. Karışan dalgaları parmaklarınızla hafifçe ve nazikçe açmaya özen gösterin.

ÇANTANIZDA DAİMA BİR SAÇ SERUMU BULUNDURUN

Ve en önemlisi çantanızda mutlaka acil durumlarda saçlarınıza müdahale edebilmenizi sağlayacak bir serum bulundurun. Nem verecek ama ağırlaştırmayacak bir saç yağı da tercih edebilirsiniz. Bu tip durulama gerektirmeyen ürünleri hem taşıması hem de her koşulda uygulaması kolay. Elinize birkaç damla yağ alarak ürünü avuç içinizde ısıtın ve uygulayın. Ürünlerin formülünde yer alan elektriklenme karşıtı içerikler sayesinde saçlar hızlıca kendini toparlayacak.

ÖNERİLER

ELSEVE DREAM LONG PÜRÜZSÜZLEŞTİRİCİ SERUM 45.95 TL AVON ADVANCE TECHNIQUES SAÇ SERUMU 24.99 TL HERBAL ESSENCES ARGAN OIL&ALOE SAÇ BAKIM YAĞI 65.95 TL JOHN FRIEDA FRIZZ EASE SAÇ SERUMU 96.50 TL DAVINES SAÇ BAKIM YAĞI 293 TL

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