Hepimiz incecik görünmek istiyoruz Mümkünse 36, hatta 34 beden olalım.
Burçak Külcü, Özlem Gök, Ayça Can ve Buse
Tarhan; öyle incecik kızlar değiller. Hani
çoğumuzun olmak için can attığımız gibi. Ama
kendileriyle barışıklar. Bedenlerini seviyorlar.
Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Kendilerine
sorduk, anlattılar.
Ama önce bu ‘zayıflık’ tutkumuza bir açıklık getirelim.
Psikolog Narek Karasu, ‘sağlıklı kilo’ diye bir şeyin olduğuna
dikkat çekerek, “Boy ve kilo orantısı, kas-yağ dengesinin
uygun ölçülerde olması, sağlıklı olmak için gerekli. Sağlıklı
olan aynı zamanda çekici olarak algılanır. Kadınlarda
sağlıklılık göstergesi ilk çağlarda; güçlü bacaklar ve kalça
yapısıydı. Çünkü erkek, bacakları güçlü olmayan kadının
çocuğu taşıyıp doğuramayacağını düşünüyordu. Hala
kadınlarda bacaklar ve kalçalar çekicilik açısından en çok
dikkat edilen uzuvlar arasında. Özetlersek, sağlıklı kilo vardır;
fakat bu kilo herkeste farklıdır. Boy-kilo orantısına paralel
olarak bunu anlayabiliriz. Bunun dışındaki kilo ve bedenler
birer dayatma olarak kabul edilebilir” diye konuşuyor. Karasu
şöyle devam ediyor:
“Reklamcıların amacı insanları özendirmektir. Bunu sağlamak
için de, bir objenin itibarını abartarak artırmaları gerekir.
Bunu model göstererek yapıyorlar; ‘Bak bu 36 beden, herkes
bunu seviyor, herkes saygı duyuyor, gel sen de 36 beden ol,
sana da saygı duysunlar, itibar etsinler.’ Ve bu model akıllara
kazınıyor, herkes 36 beden olmak istiyor.”
40 Bedenle mutluysanız sorun yok
Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ise konuyla ilgili olarak, “Sadece
beden ölçüsü ile sağlık konusunda konuşmak çok yetersiz
kalıyor. Çünkü, yağın hangi bölgede toplandığı çok önemli. Aynı
kiloda olmasına rağmen, farklı beden kıyafet giyen çok insan
var. Eğer spor yapan bir vücut ise, tabii ki daha fit olduğundan
kıyafetleri daha ufak beden seçebiliyor.
Biz şişmanlığı, Beden Kitle İndeksi (BKİ: Vücut kilonuzu, boy
uzunluğunun metre cinsinden karesine bölerek elde edilen
değer) oranının 30 ve üzerine çıkması olarak tanımlıyoruz.
Bireysel özellikler ve boy uzunluğuna göre değişmekle birlikte
34 beden çok zayıf, 36 beden zayıf, 38 beden normal 40-42
beden ise genelde normal ve hafif kilolu sınırında olur. Bu beden
tipi, sağlık açısından riskli görünmüyor diyebiliriz. 40 beden
kıyafet giyiyorsanız sağlığınız iyi ve mutlu iseniz, bence o formu
korumak da iyi bir hedeftir” diyor.
“Herkes ince olmak zorunda değil”
Ülkemizde, genel olarak balıketi tarzı bir beden yapısı olduğuna
dikkati çeken Dilara Koçak, şöyle devam ediyor:
“Ancak çevremizde, ince olma takıntısı yanlış diyetler, besin
öğeleri yetersizliği yüzünden ince ama mutsuz, ince ama
yumuşak bir vücut, ince ama stresli, ince ama hayatın keyfini
çıkarmakta zorlanan çok örnek var. Ben sıklıkla söylerim,
‘Herkes ince olmak zorunda değil’ diye, ama estetik ve görsel
baskı, maalesef bu konuda herkesi tedirgin hale getirdi. Sürekli
kontrollü yemek yenilmesi, çok disiplinli egzersiz yapma
zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu da sosyal hayatı olumsuz
etkileyebiliyor. Ben, bu stres yerine, sağlıklı kilo ve iyi yaşam
hedefi vermeye çalışıyorum. Ama birey bu konuda çok kararlı
ve sağlık çerçevesinde de yapabilecek durumda ise bireyin
bu talebini yerine getirmek durumunda kalıyoruz. Böyle bir
durumda, vücut yağ ve kas oranı dengesini çok önemsiyorum;
çünkü yağın normal sınırın çok altına inmesi, vücutta hormon
dengesini olumsuz etkileyebiliyor; bu da adet düzensizlikleri ile
cilt ve saç sağlığının bozulmasına sebep olabiliyor; bu durumda
bireyin gelmesine de -isteği ne kadar güçlü olursa olsun- tabii ki
izin veremeyeceğimi söylüyorum.”
“Özel olduğumu hissediyorum”
Ayça Can(35, Reklam ve promosyon şirketi sahibi):
Ben her halimle güzelim.
Kendimle, hiç küsmemecesine
barışığım. Özel olduğumu
hissediyorum. Hayatım boyunca
zayıf da oldum, kilolu da… Hatta
son 1,5 senede 25 kilo alarak en
tombik dönemimi yaşıyorum. 46
beden oldum. Şimdi soruyorum
size; ben çirkin miyim? Bazen,
yaşamın içerisinde öyle dramatik
roller alıyoruz ki, bu, hayatımızla ilgili
neyin öncelikli olması gerektiğine
karar vermemizi sağlıyor. Ve
inanın, kilo bende en alt sıralarda
yer alıyor. Vücut ölçüleri kalıpsal
değerlerde mükemmel kadınlarla
dolu çevremiz. Ama suratlar çoğu
zaman asık! Çünkü ne kadar
güzel olursa olsun, kimse kendisine
huzursuzluk veren bir kişiyi istemez.
İster 36 beden olsun ister 56,
bir kadın, edasıyla ve duruşuyla
güzeldir. Hatta bazen muzip
gülümseyebilmesiyle… Kendimi iyi
hissediyorum ama sağlıklı değilim.
Fazla kilo insana sıkıntı veriyor.
Özellikle kalp sağlığı için.