Hamilelikte alınan kilolardan kurtulmak için estetik operasyon yaptırılabilir mi? Bunun için doğru zaman ne? İşte uzmanından açıklamalar...

Hamilelik döneminde alınan kilolar ve fiziksel değişimler nedeniyle vücutta meydana gelen deformasyonları gidermenin estetik müdahaleler ile mümkün olduğunu söyleyen Acıbadem Bursa Hastanesi Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ayhan Okumuş, ancak bu müdahalelere karar vermeden önce yeni bir gebelik istenip istenmediğinin iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Hamilelik sonrası en sık karşılaşılan memelerde sarkma ve aşırı büyüme, karında sarkma ve genişleme ve özellikle bel bölgesinde olmak üzere vücutta lokalize yağ depolanmaları gibi sıkıntıların estetik müdahalelerle giderilebildiğini ifade eden Dr. Ayhan Okumuş, "Bu sıkıntıların giderilmesi için hastanın normal kilosuna gelmesini veya en azından yaklaşması gerekir. Aynı şekilde en erken emzirme bitiminden 6 ay sonra cerrahi işlemin planlanması uygun oluyor. Daha öncesinde hem kilonun verilmesi mümkün olmuyor hem de hormonal karmaşayabağlı olarak vücut normal şeklini almamış oluyor" dedi.Hamilelik sonrasında meydana gelen fiziksel sorunları gidermek için liposuction ve meme dikleştirme operasyonları yapılabildiğini söyleyen Okumuş, "Eğer kişi hemen ikinci bir hamilelik düşünmüyorsa bu yöntemler uygulanabiliyor. Ancak karın için yapılan müdahalelerde, özellikle tam kapsamlı karın germelerde kişinin doğum ile ilgili beklentilerinin sonlanması arzu ediliyor. Aksi takdirde karın kasları daraltılmış ve sağlamlaştırılmış, sarkmış derileri çıkartılmış, beli inceltilmiş bir kişinin tekrar bir hamilelik yaşaması bütün yapılanların boşa gitmesine sebep olacağı gibi, karın kaslarında daha fazla deformasyona ve ciltte daha fazla çatlak oluşmasına neden olabilir" diye konuştu.(DHA)