Kusursuz gelin olmanın sırları

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O özel günde, beyaz gelinliğinin içinde kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adaylarının başvurduğu yöntemler arasında estetik cerrahi de var... İşte gelin adaylarının rağbet ettiği; en kısa sürede en iyi sonuçları veren yöntemler...

Düğün sezonu açıldı. Hayatının en güzel gününde muhteşem ve kusursuz görünmeyi hedefleyen, bu anı ölümsüzleştirmek için çekilen fotoğraflarda en mükemmel pozu vermek isteyen gelin adayları önlemlerini almaya başladı. Estetik İnternational Medikal Estetik Hekimi Mustafa Kemal Ataönder, saflığın ve masumiyetin timsali beyaz gelinlik içerisinde kusursuz görünmenin ilk koşulunun sağlıklı ve gergin bir cilt ile mümkün olabileceğini açıkladı.



Hayran bıraktıran bir güzelliğe sahip olmanın ve fotoğraflarda en anlamlı ifadeyi yakalamanın yoğun makyajla değil, doğal, kusursuz görüntü veren bir cilt ile mümkün olabileceğini ifade eden Dr. Ataönder, “Gelin adayları düğün tarihlerinden yaklaşık iki-üç hafta önce bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına göre gereken tedaviyi uygulamaya başlamalılar. Genel olarak uygulamalar acısız olsa da kısa süreli kızarıklık ve çok hafif şişlikler meydana gelebilmekte. Bu görüntünün yok olması ve yapılan tedavinin tam olarak etkisini göstermesi için düğünden bir iki hafta önce işlemleri gerçeklşetirmek gerekir. Böylece yalnızca kendi düğününde hayran bırakan değil, sonrasında da kendisinden sözü edilen bir gelin olabilirler” dedi.

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, kusursuz görünüme kavuşmak isteyen gelin adaylarına uyguladıkları, en kısa sürede en iyi sonuç veren yöntemleri anlattı.



