Sevgilinizden hediye paketiniz var

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Amerika'da en popüler sevgililer günü hediyesi, estetik ameliyatlar!

Niçin siz de yeni bir sayfa açmıyorsunuz hayatınızda? Öncelikle dış görünüşünüzde nelerden şikayetçi olduğunuzu düşünün. Mesela işe hep şu ertelediğiniz planlarınızla başlayabilirsiniz, öncelikle dış görünüş! Her ne kadar erkekler durmadan "dış değil, iç güzellik önemli" naraları atsalar da, hepimiz biliyoruz ki, 90- 60- 90?lık bir fıstık hepsinin ilgi alanına girer. Eh haliyle bu da bizi strese sokar. Burnumuzun eğriliği ya da dudaklarımızın inceliği psikolojimizi olumsuz etkiler, hatta kendimize güvenimiz bile azalır. Böyle durumlarda çağımızın nimetlerinden yararlanmakta fayda var! Doğruca gidin estetik ameliyat olun, demiyoruz ama uzman bir estetik cerraha başvurup kusurlu gördüğünüz yerleri düzelttirerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.



