Amerika'da en popüler sevgililer günü hediyesi, estetik ameliyatlar!
Niçin siz de yeni bir sayfa açmıyorsunuz
hayatınızda? Öncelikle dış görünüşünüzde nelerden şikayetçi olduğunuzu
düşünün. Mesela işe hep şu ertelediğiniz planlarınızla
başlayabilirsiniz, öncelikle dış görünüş! Her ne kadar erkekler durmadan
"dış değil, iç güzellik önemli" naraları atsalar da, hepimiz biliyoruz
ki, 90- 60- 90?lık bir fıstık hepsinin ilgi alanına girer. Eh haliyle bu
da bizi strese sokar. Burnumuzun eğriliği ya da dudaklarımızın inceliği
psikolojimizi olumsuz etkiler, hatta kendimize güvenimiz bile azalır.
Böyle durumlarda çağımızın nimetlerinden yararlanmakta fayda var!
Doğruca gidin estetik ameliyat olun, demiyoruz ama uzman bir estetik
cerraha başvurup kusurlu gördüğünüz yerleri düzelttirerek kendinizi
rahatlatabilirsiniz.