Yanık izleri kök hücre tedavisiyle yok ediliyor.

Türk bilim insanı tarafından geliştirilen ve lazer teknolojisiyle uygulanan kök hücreli yağ dokusu enjeksiyonu yöntemi, derin yanıkların neden olduğu izleri ortadan kaldırıyor.Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, yanıkların ciddi sağlık sorunu olduğunu ve özellikle ağır yanıkların tedavi sonrasında vücutta önemli oranda iz bırakabildiğini söyledi.Yanık tedavisinin önemli bir parçasının da izlerin giderilmesi olduğunu anlatan Erol, genellikle yanık yarası iyileştikten sonra mümkün olduğu kadar az iz kalmasını sağlamak için silikon jel, baskılı bandaj ile korselerin kullanıldığını ifade etti.Genellikle yanık yaralarının iyileştikten sonra bıraktığı izlerin tedavisinden tam olarak başarı elde edilemediğini aktaran Erol, "Benim uygulamaya başladığım lazer ve kök hücresi artırılmış yağ dokusu enjeksiyonu tedavi yöntemi, uluslararası tıp alanında kabul gördü ve aynı zamanda hastalara yeni bir umut ışığı oldu" dedi.Erol, erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap döküldüğü iddiasıyla basına yansıyan ünlü Amerikalı manken Katie Piper'in yüzündeki izin de ciddi bir yanık sonrası geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:"İleri derece yanık söz konusuydu. Kendisinin yanık izlerini yumuşatmak ve yeni doku oluşumunu sağlamak üzere son estetik operasyonlarını gerçekleştirdim. Katie Piper, eski yüzü ile sosyal hayata karışamaz haldeyken şimdi çalışma hayatına geri döndü ve tedavi sürecini anlatan kitabında Türkiye'de gördüğü tedavileri anlattı. Bu da ülkemizdeki yanık tedavilerinin başarısını göstermek adına gurur verici bir olaydır."Yanık izlerinin tedavisinde yağ dokusu enjeksiyonunun çok olumlu sonuçlar verdiğine işaret eden Erol, "Uyguladığımız tedavi ile yanık izi önce fraxel lazerle yumuşatılıyor daha sonra bölgeye yağ dokusu enjekte ediliyor. Bu sayede görüntüde önemli ölçüde düzelme elde ediliyor" ifadesini kullandı.Erol, kök hücre içeren yağ doku enjeksiyonu uygulamasının dünyadaki en yeni ve ileri tedavi yöntemi olduğunu kaydetti.Kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonları ile yanık derinin kalitesinin de artırıldığını vurgulayan Erol, "Yöntem, özellikle artık plastik cerrahi yöntemlerinin etkili olamayacağı durumlara ulaşıldığında söz konusu dokunun daha iyi iyileşmesinde etkili oluyor ve izler büyük ölçüde azalıyor. İyileşmenin, yağ hücresinin içindeki kök hücresine bağlı olduğu artık bütün dünyaca kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.Yeni tedavi yönteminin, uluslararası kongrelerde sunulduğunu, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çok sayıda bilimsel yayında yayımlandığını da sözlerine ekledi. (AA)