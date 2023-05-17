Estetisyenlere göre cilt bakım merkezinin kötü olacağını gösteren 12 işaret

Yüz bakımı yaptırma nedeniniz ne olursa olsun, güvenli ve rahat bir ortam sağlamak için cilt bakım uzmanınıza güvenebilmelisiniz. Ne yazık ki, bu her zaman böyle değildir. Olumsuz bir deneyim, sizi daha fazla stresli hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda cildinize de zarar verebilir.

Yüz bakımı öncesinde, sırasında ve sonrasında estetisyen ile ilgili hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini öğrenmek için bu ipuçlarına dikkat etmeniz gerekir.

1. Belirli cilt bakım ürünleri kullanılıyorsa

Bazı cilt bakımı markalarının kendilerine özel yüz bakım stüdyoları vardır bunlar orijinal ürünleri kullanıyor olabilir. Ancak gittiğiniz cilt bakım merkezi ürünlerin orijinallerini kullanmayabilir ve bunu kestirebilmek kolay değildir. Bu yüzden güvenilir bir cilt bakım merkezine gitmek önemlidir. Ayrıca kullandıkları ürünlere de bir göz atmak iyi olabilir çünkü her cilt bakım markası size iyi gelmeyebilir; bu yüzden dikkat edin.

2. Stüdyonun hijyen standartları yetersizse

Odada sanitasyon sistemlerinin olmaması büyük bir tehlike işaretidir. Buna tek kullanımlık malzemeler (Yüz süngerleri, pamuk/gazlı bez, yatak takımı) gibi şeyler dahildir. Genel olarak bir salonun temiz görünüp görünmediğine, personelin üniforma, önlük veya önlük yerine sade, gündelik kıyafetler giymesine dikkat edin. Ayrıca, ekipman ve yatak takımları sterilize edilmeli ve temizlenmelidir.

3. Estetisyen reçetesiz satılan ürünler kullanıyorsa

Bir estetisyene gitmenin en büyük sebeplerinden biri, evde günlük bakımın yetersiz gelmesidir. Ancak estetisyenler reçetesiz satılan ürünler kullanıyorsa bu büyük bir tehlike içerir. Dikkat etmeniz gereken nokta kullandıkları ürünün reçeteli olmasıdır.

4. Estetisyenin tırnakları uzunsa

Eğer estetisyeninizin uzun tırnakları varsa, bu bir tehlike işaretidir. Uzun tırnakların tedavi sırasında, özellikle tıkanmış gözeneklerinizin temizlendiği sırasında cildi çizmesi ve zarar vermesi daha olasıdır. Cilt çizilirse, yara izi oluşması mümkündür. Ayrıca, estetisyeninizin günde birden fazla kişi üzerinde birden fazla tedavi yapması da muhtemeldir. Bakteriler uzun tırnakların altında daha kolay hapsolur, bu da bakterilerin birkaç farklı kişiden alınmasını ve uzun tırnakların altında toplanmasını mümkün kılar. Bakterilerin uzun tırnaklarla kişiden kişiye aktarılması, yeni sivilcelerin oluşmasına veya mevcut çatlakların kötüleşmesine yol açabilir. En iyi genel deneyim için temiz, kısa tırnakları olan bir estetisyen seçmek en iyisidir.

5. Fiyatlar çok ucuzsa

'Ödediğinizin karşılığını alırsınız' sözü, konu yüz bakımına geldiğinde bundan daha doğru olamaz. Teknisyen aynı ucu birden fazla kişi üzerinde tekrar kullanmamalıdır bu yüzden gideceğiniz merkezde ona göre ücret isteyecektir. Önemli olan sizin cilt sağlığınız bu yüzden fiyatı çok ucuz bir merkez olmamalıdır.

6. Estetisyen bakım sonrası talimat vermiyorsa

Bir estetisyenin işinin bir parçası da eğitimdir, böylece müşteri olarak siz, randevular arasında cildinize bakmaya devam edebilirsiniz. Estetisyeniniz, evde cildinize bakım yapmak için kullanabileceğiniz ürünler hakkında önerilerde bulunabilmesi için geçmişte sizin için neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair notlar almalıdır. Yüz sonrası bakım, yüzün kendisi kadar önemlidir ve tedavinizden sonra doğru cilt bakım programı oluşturma, peeling ve gece bakımı ile gündüz bakımı gibi şeyleri bilmeniz sizin için önemlidir.

7. Son derece rahatsız edici ağrı yaşıyorsanız

Bazı ağrılar kesinlikle rahatsız edici olacaktır. Örneğin, burun hassas bir bölgedir ve burun bölgesi fazla darbe alırsa bu burnunuza zarar verebilir. Estetisyeniniz sizin cildinize karşı nazik olmalıdır.

8. Herhangi bir giriş formu doldurmanız istenmezse

Bir cilt bakımı yaptırırsanız ve sizden tıbbi geçmişinizi, sosyal geçmişinizi veya cildinizle ilgili herhangi bir şeyi gösteren herhangi bir evrak doldurmanız istenmezse, bu büyük bir tehlike işaretidir. Bireysel tıbbi geçmişlerine dalmadan hiçbir hastaya herhangi bir tedavi uygulanmamalı. Çoğu insanın anlamadığı şey, yüz bakım hizmetlerimizde kullandığımız ürünlerdeki bazı bileşenlerin, belirli ilaçları kullanıyorsanız önemli sorunlara neden olabileceğidir. Ayrıca, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi aktif kontrolsüz tıbbi durumlarınız varsa, aktif kanser tedavisi görüyorsanız veya kanama bozukluklarınız varsa, bazı tedaviler uygulanamaz.

9. Yüzünüz aşırı sıcak oluyorsa

Yüzünüzde aşırı sıcaklık varsa, başınız belada demektir. Su, havlular ve buhar soğuk ile ılık olmalıdır. Cilde uygulanan aşırı ısı sadece damar kırılması, doku kırılması ve iltihaplanma gibi hasarlara neden olur. Sıcak su ayrıca cildi kurutup çatlatabilir ve doğal cilt bariyerinizden nemi çekebilir. Daha da kötüsü, yüz bakımının ardından yoğun pul pul dökülme gelirse, bu durumu daha da şiddetlendirebilir. Hassas, reaktif, tahriş olmuş ve kuru cilt tiplerinin aşırı sıcağa karşı aşırı tepkiler görme olasılığı çok daha yüksektir.

11. Rahatınız için çaba gösterilmezse

Cilt bakım merkezi, masaj gibi sizin rahatlamanız gereken yerlerden biridir. Bu yüzden rahatlığınız her şeyden önce gelir. Eğer estetisyeniniz sizin rahatlığınıza önem vermiyorsa burada bir sorun var demektir.

12. Estetisyeniniz takı takıyorsa

Eğer estetisyeniniz yüzük ve bilezik takıyorsa, onların gerçek bir profesyonel olup olmadıklarını sorgulayın. Yüzükler ve bilezikler sadece tedavi sırasında yüzünüzü aşındırmakla kalmaz, aynı zamanda tedavi sırasında yüzünüze bulaşabilecek bakterileri barındırabilir.