Yeni sezonu enerjik bir şekilde karşılarken, sonbaharı anlatan en güzel filmler bu ay yol arkadaşınız olsun; stil ve makyaj tarzınıza bu kez onlar ilham versin.

Hazırlayan: Gülru İncu



Kurumuş dallar, sararan yapraklar, hafif bir toprak kokusu, gün batımları, sokak köşelerinde satılan mevsim çiçekleri, havuçlu ve tarçınlı kekler, turuncular, sarılar, kahve tonları ve elbette romantizm… Ilık bir sonbahar akşamında üzerimizde ince bir şal, romantik bir film izlemek tüm günün yorgunluğunu omuzlarımızdan çekip alabilir, hele ikonik sonbahar filmleriyse söz konusu olan. Peki bu filmlerin makyaj ve stil kodlarını hayatımıza taşırsak nasıl olur? Çok güzel olur. Çünkü örgüler, şallar, griler ve siyahlar saklandıkları yerden ortaya çıkıyor, renk paletinin en sıcak tonları onlardan ilham almamız için bizi bekliyor. Sonbahar romantizmini yaşamanın tam zamanı.







New York’ta Sonbahar

(Autumn in New York)/2000

Yön: Joan Chen

Oyn: Richard Gere, Winona Ryder

Biraz romantizm, çokça hüzün… Çapkın restoran sahibi Will Keane, Charlotte Fielding ile tanışınca kadınlar ve sadakat hakkındaki önyargılarını gözden geçirmeye başlar, ilişkileri de kısa sürede tutkulu bir aşka dönüşür; ancak Keane, asıl şokunu genç kız hakkındaki gerçeği öğrenince yaşayacaktır.





Kaban: İpekyol 759 TL, Elbise: Machka 1795 TL, Çanta: Laura Ashley 269.95 TL, Ayakkabı: Vakko 518 TL





Sephora ruj 25 TL, Kiko maskara 59.99 TL, Clarins göz kalemi 132 TL, Lancome allık 275 TL, Bobbi Brown kaş kiti 285 TL



Makyaj kodları

Hafif bir ten makyajının üzerine sadece elmacık kemiklerini öne çıkaran şeftali tonlarında bir allık ama ten rengiyle kontrast oluşturacak kadar tatlı bir kırmızı ruj... Son olarak gözlere odaklanıyor, onları vurgulamak için kaş farı, göz kalemi ve maskaradan yararlanıyoruz.







Kasımda Aşk Başkadır

(Sweet November)/2001

Yön: Pat O’Connor

Oyn: Keanu Reeves, Charlize Theron

İşinden başka bir şey düşünmeyen Nelson Moss, bir gün deli dolu Sara’yla tanışır ve onun çocuksu heyecanı hayatına yepyeni renkler katar. Kısa süre sonra ilişkileri ilerler ve beraber yaşamaya başlarlar; ancak hayatın onlar için başka planları vardır.