Yeşilliği, tazeliği ve rengarenk çiçekleriyle bahar kapımızda! Kokularından, renklerinden ve tüm güzelliğinden ilham almanın tam zamanı.

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Prodüksiyon: Selen Okan Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta



Rengi, ışığı ve kokusuyla ruhumuza, besleyici çiçek özleriyle tenimize iyi geliyor. Çok amaçlı kuru yağlar her daim favorimiz.





Nuxe Huile Prodigieuse Çok Amaçlı Kuru Yağ 135 TL

Caudalie Divine Oil Vücut Yağı 84 TL

L’occitane Supple Skin Bade Vücut Yağı 185 TL

Yves Richer Oriental Message Elixir Organ Masaj Yağı 74.90 TL

Lierac Sensorielle Üç Beyaz Çiçek Özlü Çok Amaçlı Yağ 149 TL

Chanel No 5 Vücut Yağı 79.90 Euro





Hedefi 12’den vurmanın formülü, bejlere ve pembelere odaklanmaktan geçiyor. Makyajımız da bahar gibi olsun, renkleri ve tazeliğiyle baharı hatırlatsın.





Chanel Les Beiges Healty Glow Fondöten 275 TL

Yves Rocher Far 36.90 TL

Yves Saint Laurent Ruj 140 TL

Dior 5 Couleurs Flow Addict 5’li Far 259 TL

Flormar Baked Blush Allık 36.99 TL

Maybelline Gigi Hadid Tinted Primer Renkli Baz 49.99 TL

Urban Decay Naked 2 Basics Far Paleti 159 TL

Nars Allık 140 TL

Sephora Ruj 29.90 TL