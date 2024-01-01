Güzellik Editörü: Gülru İncu
Prodüksiyon: Selen Okan Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
Rengi, ışığı ve kokusuyla ruhumuza, besleyici çiçek özleriyle tenimize iyi geliyor. Çok amaçlı kuru yağlar her daim favorimiz.
Nuxe Huile Prodigieuse Çok Amaçlı Kuru Yağ 135 TL
Caudalie Divine Oil Vücut Yağı 84 TL
L’occitane Supple Skin Bade Vücut Yağı 185 TL
Yves Richer Oriental Message Elixir Organ Masaj Yağı 74.90 TL
Lierac Sensorielle Üç Beyaz Çiçek Özlü Çok Amaçlı Yağ 149 TL
Chanel No 5 Vücut Yağı 79.90 Euro
Hedefi 12’den vurmanın formülü, bejlere ve pembelere odaklanmaktan geçiyor. Makyajımız da bahar gibi olsun, renkleri ve tazeliğiyle baharı hatırlatsın.
Chanel Les Beiges Healty Glow Fondöten 275 TL
Yves Rocher Far 36.90 TL
Yves Saint Laurent Ruj 140 TL
Dior 5 Couleurs Flow Addict 5’li Far 259 TL
Flormar Baked Blush Allık 36.99 TL
Maybelline Gigi Hadid Tinted Primer Renkli Baz 49.99 TL
Urban Decay Naked 2 Basics Far Paleti 159 TL
Nars Allık 140 TL
Sephora Ruj 29.90 TL