Çarpıcı bakışlara kavuşmanın en kolay yolu bronz tonlarda buğulu göz makyajı yapmak. Bunun için kahve tonlarıyla bronz tonları birbirine yedirerek yani homojen bir geçiş yapacak şekilde kullanın. Göz kapağının kaşa yakın kısmına ise koyu kahve far sürün.
BOBBI BROWN DÖRTLÜ FAR 220 TL
BENEFIT İKİLİ FAR 137 TL
DIVAGE FAR 46 TL
DIOR BEŞLİ FAR 225 TL
Püf noktası
Bronz göz makyajı yapacaksanız nude tonlarda bir ruj sürün. Pembe tonlar yüzünüze daha sıcak bir ifade katacak. Son olarak siyah eyeliner ve siyah waterproof maskara sürmeyi unutmayın.