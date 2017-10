Göz makyajında cüretkar olmanın tam zamanı.

Çarpıcı bakışlara kavuşmanın en kolay yolu bronz tonlarda buğulu göz makyajı yapmak. Bunun için kahve tonlarıyla bronz tonları birbirine yedirerek yani homojen bir geçiş yapacak şekilde kullanın. Göz kapağının kaşa yakın kısmına ise koyu kahve far sürün.



BOBBI BROWN DÖRTLÜ FAR 220 TL





BENEFIT İKİLİ FAR 137 TL





DIVAGE FAR 46 TL





DIOR BEŞLİ FAR 225 TL



Püf noktası

Bronz göz makyajı yapacaksanız nude tonlarda bir ruj sürün. Pembe tonlar yüzünüze daha sıcak bir ifade katacak. Son olarak siyah eyeliner ve siyah waterproof maskara sürmeyi unutmayın.