Güneşin altında saatlerce kalmadan makyaj malzemeleri ile kaliteli bronzlaşmak çok kolay.

ÇABASIZ BRONZLUK

Kolay, lekesiz, zahmetsiz… Güneşe çıkmadan bronzlaşmanın en kolay yolu olan otobronzanlar yakın markajımızda.





Avon sun magic tan güneşsiz bronzlaştırıcı köpük 14.50 TL

Avene autobronzant hydratant güneşsiz bronzlaştırıcı 49.90 TL

Garnier ambre solaire yoğun bronzlaştırıcı yağ 22.50 TL

Sally hansen airbrush legs sprey bacak makyajı 84.50 TL

Piz buin tan&protect SPF 6 bronzlaştırıcı sprey 28 TL





SARI SICAK

Sarı, gold, bronz, turuncu… Güneşin tüm renkleriyle sarı sıcak bir mutluluk yaşıyoruz.





Nars allık paleti 250 TL

Chanel allık 185 TL

Christian louboutin oje 204 TL

Le petit marseiliais onarıcı vücut yağı 24.90 TL

Flormar ruj 24.99 TL

Victoria's secret velvet matte ruj 79 TL

Mac ruj 66 TL

Sephora easy smoke eye far 44.90 TL

Benefit ikili far 137 TL





ÇÖL RÜZGARI

Doğal çekicilik başrolde. Bronzlaştırıcı pudralarla sıcak toprak tonlarını cildimize taşımanın keyfini yaşıyoruz.





Yves rocher ikili doğal bronzlaştırıcı pudra 74.90 TL

Sephora bronzlaştırıcı pudra 51.90 TL

Physician formula bronzlaştırıcı pudra 105 TL

Flormar bronzlaştırıcı pudra 39.99 TL

Mac bronzlaştırıcı pudra 97 TL





ALTIN DAMLA

Hem mis gibi koksun hem de ışıl ışıl parlasın... Yaz aylarındaki favorimiz saç, yüz ve vücut için kullanabileceğimiz çok amaçlı yağlar.



