Yaz renkleri ruhumuza iyi geliyor. Neşeli sarı, heyecanlı pembeyle buluşunca yaz makyajına yepyeni bir soluk getiriyor.

Güneşi çağrıştırdığı için parlak, neşeli ve heyecan verici bir karakteri olan sarı özgürlük duygusunu, değişkenliği ve kozmik bilinci simgeliyor. Siyah, gri, mavi, pembe ve elbette kontrastı olan morla kusursuz bir uyum sağlıyor. Örneğin göz altındaki morlukları kapatmak için sarı renk kapatıcı kullanılması tesadüf değil. Kırmızı gibi canlılık veren ama daha yumuşak huylu pembe ise sevimli ve heyecan verici. Yazın en sevilen iki rengini beraber kullanmak isterseniz herhangi birinin daha solgun tonda olmasına dikkat edin.









DIOR FAR 114 TL







FLORMAR OJE 3.99 TL





YVES ROCHER FAR 29.90 TL





BURBERRY ALLIK 220 TL





ESTEE LAUDER RUJ 89 TL





GUERLAIN LIP&CHEEK TINT RUJ&ALLIK 154 TL

