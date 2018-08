Yaz makyajında canlı tonlardan dingin yaz renklerine ton skalası geniş. Uyumlu bir bütünlüğün yolu ise kesinlikle dengeden geçiyor. Yüzün doğallığını bozmadan renk oyunlarıyla havanızı değiştirmenin yollarını keşfedin.

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Saç: Erdem Gül

Makyaj: Orbay Baş

Styling: Feray Kanpolat

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Model: Zaneta Sitko/True Models



Bir yaz düşü

Başlı başına bile kullanması cesaret isteyen bir renk somon. Tıpkı son dönemdeki favorimiz tek renk trendi gibi aynı tonlar üzerinden giderseniz yalın-şık bir güzellik yakalayabilirsiniz. Somon rengi ruj ve far kullanacaksanız ve hedefiniz doğal bir güzellikse şeftali ya da pembe tonlarında allıkları tercih edin ve koyu eyeliner uygulamalarından kaçının.

Fotogaleri için tıklayın







Neon yaz

Nude tonlar ve pembeler iddiasız ve her cilt tonuna uyan renkler. Biraz daha cesaretliyseniz neon renklere yönelin, çünkü neon renkler dinamik bir etki yarattığı için yaz makyajına hareket katıyor. Ancak kullanımı zor, bu nedenle çok kontrast tonlara yönelmeden seçtiğiniz renklerin alt tonlarını kullanmaya çalışın. Turuncuları sarılarla, pembeleri yeşil ya da mavilerle kombinleyin. Allık seçerken de rujunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Fotogaleri için tıklayın







Gökkuşağı efekti

Yaz makyajı çok renkliliği kaldırıyor; pembeler, vişne tonları, sarılar hatta morlar bile bir arada kullanılınca hoş bir gökkuşağı efekti yaratıyor. Bu konudaki en büyük yardımcımız far paletleri. Gözlerinizi öne çıkarmak istiyorsanız ten rengi fondöten ve elmacık kemikleri için de aydınlatıcı kullanın. Siz de göz pınarları için sarı, göz kapakları için üç ayrı ton pembe far kullanmak suretiyle kirpik diplerini ise mor, turuncu ve pembe farla renklendirerek yazın en iddialı makyajına imzanızı atabilirsiniz.

Fotogaleri için tıklayın







Islak ıslak

Uygulaması kolay, sade ve dikkat çekici. Banyodan az önce çıkmış gibi ıslak duracak bir etki yaratmak istiyorsanız saç köpüklerinden ya da wax’lardan yararlanabilirsiniz. Gözlere odaklanmak için şeftali tonlarını ve yumuşak turuncuları kullanın. Kirpik diplerinizi ise far fırçası ile renklendirin. Elmacık kemiklerindeki aydınlıkla uyum sağlaması için hafif parlak bir ruj kullanın.

Fotogaleri için tıklayın