Göz makyajında biraz deneysel hareketlere ne dersiniz?

Birbirine paralel çizgiler, küçük üçgenler, ince ya da kalın çizgiler… Eyeliner’la yapacağınız çizgilerde yaratıcılık ön planda. Tüm dikkati gözlerinize odaklayacak bir tarz olduğu için hafif bir makyajı tercih edin ve abartıdan uzak durun. Işıltılı bir far, maskara ve nude tonlarla makyajınızı tamamlayın.



Fotoğraf: Fırat Koçak

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Aslıhan Sever

Makyaj: Ufuk Celep

Saç: Kenan Şen

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya

Model: Patrycja Gacka/True Models Management







CLINIQUE ALLIK 149 TL





L'OREAL MASKARA 43.49 TL





NYX EYELINER 21.99 TL



