Birbirine paralel çizgiler, küçük üçgenler, ince ya da kalın çizgiler… Eyeliner’la yapacağınız çizgilerde yaratıcılık ön planda. Tüm dikkati gözlerinize odaklayacak bir tarz olduğu için hafif bir makyajı tercih edin ve abartıdan uzak durun. Işıltılı bir far, maskara ve nude tonlarla makyajınızı tamamlayın.
Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management
CLINIQUE ALLIK 149 TL
L'OREAL MASKARA 43.49 TL
NYX EYELINER 21.99 TL