Cilt tonunuz ister açık ister koyu olsun, yaptığınız makyajla yüzünüze aydınlık ve parlak bir hava katabilirsiniz. Böylece doğal güzelliğinizi ortaya çıkartırken yaşınızı birkaç yıl geriye çekebilirsiniz.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Açık tenliyseniz...

Açık tenliyseniz, hele de çilleriniz varsa doğru miktarda parlaklık tüm yüzünüze aydınlık bir görüntü sağlıyor. Açık tenli kişilerde bronzlaştırıcı ürünler sanki cildi kirlenmiş gibi gösteriyor. Bunun sebebi bronzlaştırıcı ürünlerin alt renklerinde mavi tonlar olması. Oysa ki sarı alt tonlu ürünler açık tenlilere yumuşak, bal sıcaklığı katar. Dudaklarınızda parlaklık elde etmek istiyorsanız nude tonlarında dudak parlatıcılarından uzak durmalısınız çünkü ten rengi sarışınlarda bazen hayalet etkisi yaratabiliyor. Hafif ışık yansımaları yapabilecek bir rengi deneye deneye bulmalısınız. Ancak portakal bazlı ve çok soluk pembe nude tonlardan da uzak durun, bu iki renk de cildinizin cansız görünmesine yol açabiliyor. Cilt yüzeyinin altındaki mor-mor kan damarları, özellikle de gözlerin, burun ve çene çevresindeki lekeler daha belirginleşebiliyor. Sarışınlara özellikle yaz aylarında mor tonlu farlar çok yakışıyor.



Buğday tenliyseniz...

Altın, sıcak tonlar yüzünüzdeki aydınlığı ortaya çıkartmaya yeter de artar bile... Üstelik bu renkler sizde o kadar doğal duruyor ki makyaj yaptığınız bile anlaşılmayabiliyor. Renk paletinizde olmazsa olmaz tonlar bronz, altın ve karamel olmalı. Buğday tenlilerin cilt altlarında pembe tonlar bulunuyor ve bunlar çoğunlukla cilt yüzeyine altın veya yeşilimsi bir ışık veriyor. Dolayısıyla içerisinde pembe dokunuş bulunduran dore bronzlaştırılardan kullandığınızda cildin üzerinde üç boyutlu etki yaratıp, sağlıklı, parlak bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz. Buğday tenlilerin en çok ortaya çıkaracakları bölüm ise kahverengi gözleri. Bunun için zümrüt yeşili veya açık mavi bir göz kalemi işinizi görecektir.



Koyu tenliyseniz...

Koyu tenlilerde genellikle ciltte ton eşitsizliği oluyor dolayısıyla rengi düzenlerseniz cildiniz daha parlak, daha pürüzsüz görünecektir. Makyaja başlamadan evvel göz çevresini iyi bir kremle nemlendirin. Antiaging etkili olan bu ürünler göz çevresindeki çizgilerin dolmasına yardımcı oluyor bu sayede makyaj ürünlerinin gözeneklere yerleşmesini engelliyor. Şeftali tonlarında kullanacağınız bir corrector (renk düzeltici) mavi ve mor gölgelenmeleri kapatma konusunda işe yarıyor. Koyu tenlileri mercan, ahududu ve portakal tonları rujlar daha aydınlık gösteriyor.



Çok açık tenliyseniz...

Çok açık tenli olan kızıl veya sarı saçlı kadınlar çoğunlukla güneşe çıkmayan kişiler oluyor. Açık tenliler her ne kadar güneşe çıkmasa dahi parlayan bir görünüme sahip olabilir. Öncelikle cildinizde görülen veya görülebilecek kırmızılığı kapatmak için mutlaka fondötenin altına bir baz sürmelisiniz. Sıcak, altın rengi tonlar çamurlu görünmenize yol açabiliyor ancak menekşe veya gümüş tonlar içeren bazlar soluk bir ciltten sizi kurtarıp ve fondötenin düz görünmesini engelliyor. Allık, cilde yedirilmiş gibi görünmeli, asla cildin üstüne oturuyor gibi durmamalı. Hafif, parlak bir finiş sunan yumuşak şeftali ve soluk gül tonlarını tercih etmelisiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.



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