Özellikle tarak izleri bu etkiyi güçlendiriyor. Cesur hareketlerden çekinmiyorsanız hem göz kenarına hem de göz kapağının üzerine farklı renklerde çizgiler çekin. Eğer düz çizgi çekmekte zorlanıyorsanız, bilek hareketini güçlendirmek için önce kağıt üzerinde denemeler yapın.
Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management
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