Hemen herkesin favori kırmızı tonu bellidir. Fakat o tonun gerçekten kişiye uygun olmasına ve dudakların ‘muazzam’ boyanmasına dikkat etmek gerekiyor.

Kırmızı rujun çantada yerini almadığı bir yılbaşı düşünülemez tabii ki! Ama kırmızı ruju doğru kullanmayı bilmek de şart.



Kırmızı ruju nasıl sürmeli?

1. Öncelikle kırmızı ruju sürmek bir nevi sanattır, unutmayın!

2. İlk adım olarak dudaklarınızı peeling’le ölü deriden arındırarak pürüzsüzleştirin.

3. Dudakların rengini eşitleyerek kırmızı rujunuzun tonunu daha da netleştirin. Bunun için kapatıcınızı az miktarda dudaklarınıza uygulayın.

4. Dudağınızı rujunuzun tonunda bir dudak kalemi ile çerçeveleyin. Artık rujunuzu uygulamaya hazırsınız.





Cilt tonuna göre ‘doğru kırmızı’yı bul

BEYAZ

Kırmızı ruj seçeneği açısından en şanslılar beyaz tenli kadınlar. Yoğun kırmızı, beyaz tenliler için en doğru ton. Fakat cildin çok soluk durmaması adına yanaklarınızı renklendirmeye özen gösterin.

YSL RUJ, TL 135



ESMER

Cilde aydınlık bir görünüm kazandırdığı için esmer tenli kadınlara mercan kırmızı tonları daha çok yakışıyor. Bu ton cilde enerjik bir görünüm de veriyor.

LANCOME RUJ, TL 115



KUMRAL

Düzgün uygulanmış bordo tonlarındaki rujlar kumral tenli kadınlarda harika duruyor.

BOBBI BROWN RUJ, TL 102

