Güçlü kadın, hayatın her alanında fark edilen özgüvenini ve özgür ruhunu makyajına da yansıtmaktan çekinmiyor. Cesur renk kullanımıyla öne çıkan dramatik görünüş sezon makyajına damgasını vuruyor.

Sezonun anahtar kelimesi ‘güçlü ve belirgin dudaklar.’ Gece-gündüz fark etmiyor, dudaklar kış makyajında olabildiğince koyu. Özellikle mat rujların dokusu koyu renkle birleşince gotik bir estetik kazanıyor. Sezonun öne çıkan dudak trendlerinden biri de 3D görünüm. Dudakları olduğundan daha belirgin gösteren lip gloss’lar parıltıdan vazgeçemeyenler için. Ve elbette kırmızı ruj sahneyi terk etmiyor. Her tonu zamansız her tonu trend.



Stil ipuçları

Kırmızı ruj başlı başına güçlü, başka bir şeye çok fazla ihtiyacınız yok ama aynı zamanda yüzünüzde bir denge yaratmalısınız. Kırmızı ruj sürecekseniz nude farları tercih edin. Eğer kirpiklerinize hafif bir maskara sürerseniz dikkat daha çok dudaklarınızda kalır ve modern bir görüntü yaratırsınız.





Givenchy Ruj 110 TL, Guerlain Ruj 172 TL, Tom Ford Ruj 210 TL, Lancome Ruj 140 TL



Glam + Nude

Sezon ojeleri mor, koyu yeşil gibi dramatik denecek kadar baskın renklerde ama nude ve soğuk tonlar da yerini koruyor. Kısa tırnak çok trendi, hemen her rengi güzel gösteriyor, ama özellikle kırmızı tonlar ile çok şık duruyor.





Dior Oje 127 TL, Chanel Oje 125 TL, Divage Oje 31 TL, Sally Hansen Oje 19.50 TL

Kısa tırnaklar sanıldığının aksine uzun tırnaklara göre daha fazla bakım gerektirir. Sık sık tırnak eti bakım kremi kullanın. Özellikle manikür yaptırdıktan sonraki ilk hafta her sabah mutlaka yağ sürün.