Yağlı ciltler için fondöten seçimi özen istiyor. Parlamayı önleyen, yağlanmayı kontrol altına alan, gözenekleri kapatmayan ve mat bir bitiş sağlayan fondötenleri tercih edin.

• Yağlı ciltler için üretilen bazı fondötenler pudralı yapısı ve kapatıcı özellikleri nedeniyle kalın, maske gibi duran bir görüntüye sebebiyet verebilir. Fondöten seçerken hafif yapısı olanları tercih edin. Aksi halde yüzünüzdeki çizgilere dolma ve sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterme riski var.



• Aşırı parlama, akne, iri gözenekler… Yağlı cildin sorunlu olduğuna inanabilirsiniz ama sebum üretimini dengeleyen doğru fondöteni seçerseniz yağlanmayı kontrol altına alarak, parlamayı ve lekelenmeleri engelleyebilirsiniz.



• Su bazlı fondötenler yüzü nemlendirirken yağlanmayı da kontrol ediyor. Hem kapatıcılığı yüksek hem de cildinizde sanki yokmuş gibi duruyor.



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