Catrice koleksiyon ürünleriyle, makyajınızın her detayında, hem mevsim geçişine uyum sağlayabilecek hem de ışıltılı bir görünüm elde edebileceksiniz.

Sezonun makyaj trendlerinde ışıltılar öne çıkıyor. Doğal ve sade görünümle çekici olmak da halen oldukça popüler. Catrice; likit kapatıcılardan, toz pudraya; pastel tonlu göz farından likit rujlara ve kirpiklere hacim kazandıran maskaralara kadar makyajınızın her detayında doğal görünmenizi sağlıyor.



Pastel tonlu palet ile mükemmel görünüm

Pempe, lila, pudra renklerin yer aldığı Catrice The Edgy Lilac Collection Göz Farı Paleti ile gözlerinizi ön plan çıkarabileceksiniz. Palet, pastel renk dağılımıyla mükemmel görünümler elde etmenize yardımcı olacak. Makyajınızın vazgeçilmezleri arasında yerini alacak Catrice Glam&Doll Boost Lash Growth Hacim Maskara ile de gözlerine vurgu yapabileceksiniz.



Yok gibi makyaj

Kullanım kolaylığı ve ince yapısıyla Catrice HD Likit Kapatıcı Fondöten yüzünüzdeki tüm kusurlarını kapattığı gibi yok gibi makyajınızın ilk adımı olacak. Gümüş parıltı parçacıkları sayesinde göz alıcı görünüm yaratan Catrice Glow Illusion Toz Pudra ile de yüzünüze hafif bir ışıltı katabilirsiniz.



Mat dudaklar

Parlatıcıların modası hiç geçmese de dudaklarda mat görünüm ağırlığını koruyor. Catrice Generation Matt Comfortable Likit Ruj doğal makyajınızın tamamlayıcısı olacak.