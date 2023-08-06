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Örgü kafası

Saç örgüsünün sadece okul günlerine ait olduğu zamanlar çok geride kaldı.

Son yılların en sevilen trendlerinden örgüler bu sonbahar da yakın markajımızda. İster tepeden ister enseden… Gündüz-gece ayrımı yapmaksızın hem casual hem de abiye kıyafetlerle uyum sağlayan örgü kolay, şık ve vazgeçilmez.

Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management


BOBBI BROWN MASKARA 105 TL


COWSHED CHEEKY SAÇ SPREYİ 42 TL


NARS RUJ 99 TL


YSL EYELINER 150 TL