Yepyeni makyaj koleksiyonları, ünlü markaların en yeni parfümleri, renkli dudak parlatıcıları, güneşin etkisini yok edecek kadar güçlü nemlendiriciler… Kozmetik dünyası bu ay ruhunuzu neşeyle kaplayacak.

Maybelline

Işıltılı derinlik

Yaz aylarındaki favorimiz olan aydınlatıcılar şimdi de göz makyajına taşındı. Göz şeklinizi yeniden tanımlamak ve bakışlarınıza çarpıcı bir etki katmak artık çok kolay! Maybelline Master Drama Lightliner, yoğun pigmentli yapısı ve kolay uygulama imkanıyla makyajı sanata çevirmenize olanak tanıyor. Master Drama Lightliner’ın sekiz renk alternatifi var.





Master Drama Lightliner 33.99 TL



Nars

İkili güç

Nars bugüne kadar en güçlü mat formüle sahip Powermatte Lip Pigment serisinden sınırlı sayıda üretilen ve mini boyda üç farklı renkten oluşan Narsissist Power Pack Lip Kit’lerini piyasaya çıkardı. Ten rengine uyum sağlayan tonlar ve kırmızılar yumuşak likit yapılı formülle birleşmiş. Renkleri son derece yoğun ve dudaklara mat bir görünüm veriyor.





Narsissist Power Pack Lip Kit 95 TL



Chanel

Şehirlerden ilham alıyor

Chanel’in bu ay piyasaya çıkacak olan yeni parfüm serisi Les Eaux De Chanel, şimdiden radarımıza girdi. Seri, Gabriel Chanel’in yolculuk yaptığı ve yaşamında izler bırakan şehirlerin anısına yaratılmış. Paris-Deaville, Chanel’in 1913 yılında ilk butiğini açtığı şehirden ilham alırken Paris-Biarritz, Chanel’in ilk couture butiğini açtığı şehirden esinleniyor. Paris-Venise ise Chanel için Doğu ile Batı arasındaki sınırı ifade eden Venedik’i simgeliyor.





Paris-Deaville, Paris-Biarritz, Paris-Venise 100ml Parfüm 600 TL



Bobbi Brown

Güneş etkisi

Bronzlaştırıcı pudralar yeniden çekim alanımızda. Bobbi Brown, Warm Define Illuminate koleksiyonu ile bronzlaştırıcılara yeni bir boyut katıyor. Koleksiyon üç temel adımda cildi ısıtıyor ve aydınlatıyor. Bronzlaştırıcı pudraların yedi tonu var. Renklerini mercanlar ve kahvelerden alan Illuminating Bronzing Powder ise yılın her günü ışıldayabilmeniz için...





Shimmer Brick Aydınlatıcı Paleti 390 TL



Hermes

Doğu’ya yolculuk

Hermes’in Hermesssence koleksiyonu ikisi Essence de Parfum, üçü Eau de Toilette olmak üzere beş yeni kokuyla yenilendi. Hermes’in yaratıcı direktörü ve parfümörü Christine Nagel’in imzasını taşıyan bu beş kreasyonda misk, mür, agar odunu ve sedir çağdaş notalarla buluşuyor. Doğu’nun izinde kadim zamanlar ve kutsal ritüeller yeniden var oluyor.



