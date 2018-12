Parfüm fiyatlarının yüksekliği son dönemde belki de en sık konuştuğumuz konulardan biri. Hele bazıları var ki, neredeyse bir servet değerinde dedikleri kadar var; yatırım yapmanın yeni bir yöntemi bile olabilir. Peki biz bunca parayı neye ödüyoruz?

Yazı: Gülru İncu



Parfüm, en vazgeçilmez tutkularımızdan. Hangi notaları tercih ederseniz edin, her biri arkanızda bıraktığınız büyülü bir dünya. Ancak bu büyülü dünyaya adım atmak bazı markalarda yüksek bir bedel istiyor, çünkü bazı parfümler astronomik fiyatlara satılıyor. Lüks duygusu, estetik, şıklık, popülarite, kalıcılık, farklı olma isteği… Her kadının elbette kaliteli bir parfüme sahip olmak için gözden çıkarabileceği bir bedel var. Peki bir parfümün fiyatı belirlenirken neler göz önünde tutuluyor dersiniz?



İçerik her şeydir

Pahalı parfümlerde kullanılan uçucu yağlar genellikle saf. Peki uçucu yağlar ne derece önemli? Uçucu yağlar üst notalara, orta notalara ve temel notalara ayrılıyor. En üstteki notalar hemen kokuyor ve yaklaşık yarım saat kalıyor. Orta notalar bundan yarım saat sonra gelişiyor ve 2-4 saat boyunca kalıyor. Günün sonunda cildinizde kalan kokuyu ise temel notalar yani baz notalar oluşturuyor.







Bazı parfümler nadir çiçek yaprakları veya nadir bir kökün özünü içeriyor, örneğin sümbülteber ve yasemin gibi. Parfümde kullanılan yağları oluşturmak için tam anlamıyla tonlarca çiçek gerekiyor. Bu çiçeklerden bazıları ise yılda sadece bir ay çiçek açıyor. Yılda sadece bir ay açan bir çiçekten elde edilen bileşik de doğal olarak parfümün fiyatını artırıyor. Bazı çiçeklerin güneş doğmadan önce toplanması, bazılarının ise yağının hemen çıkarılması gerekiyor. Bazen bir şişe parfüm üretmek için 10 bin yasemin çiçeği veya 28 düzine gül gerekebiliyor. Örneğin 1600 dolara satılan Joy by Jean Patou’nun fiyatının yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri içeriğindeki Grasse yaseminleri. Yasemin çiçekleri, Fransa’nın Grasse kentinde yaz aylarında iki haftada hasat ediliyor. Tek bir şişe yapmak için 28 düzine gül ve 10 bin 600 yasemin gerekiyor. Her yıl sadece 50 adet şişe üretiliyor. İşin bir sürü inceliği var anlayacağınız. Bazı nadir bulunan kökler kokuya dönüşene kadar uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Misk ya da amber gibi içeriklerin elde edilmesi ise hayli zahmetli. Yasemin, Bulgar gülü, oud, orris ve amber en güzel ve değerli içerikler arasında. İçeriklerine daha kolay ulaşılabilen ya da sentetik maddelerden üretilen parfümler ise nispeten daha ucuz. Dünyaca ünlü tasarımcıların parfümlerinin pahalı olmalarının bir nedeni de nadir bulunan içerikleri. Örneğin dünyanın en çok satan parfümlerinden biri olan Chanel No. 5’te civet adlı bir madde bulunuyor ve misk kedisinin bezinden salgılanıyor.







Şişesine de para ödüyorsunuz

Pazarlama stratejisi açısından bir ürünün dikkat çekebilmesi için güzel bir ambalaja sahip olması gerektiği sır değil. Bu da şirketlere yüksek meblağlara mal oluyor. Örneğin dünyanın en pahalı parfümlerinin bazıları, Baccarat kristalinden yapılan şişelerde satılıyor. Baccarat bugün en iyi kristali oluşturan ve satan bir Fransız şirketi.



Pazarlama stratejisi

Bazı şirketler, bir parfümü pazarlamak için ünlü parfümörlere ve reklam kampanyalarına ciddi rakamlar ödüyor. Bu da haliyle parfümün fiyatını belirleyen unsurlar arasına katılıyor. En pahalı parfümler genelde en seçkin moda markalarından geliyor. Minik bir şişe parfüm özel olarak tasarlandığı zaman, sadece parfüm için para ödemiyorsunuz. Parfümün içeriğine, parfümü satan mağazaya, markayı yapan firmaya, reklamcılara hatta reklamda görünen modele bile para ödüyorsunuz aslında.





La Deesse Kurucu Ortağı Gamze Ulucan



Ustalık önce gelir

Gamze Ulucan, parfümü asıl değerli kılan unsurun kreatif sürecin başındaki parfümörün mahareti olduğunu söylüyor. “Çünkü parfümün içerisine konulan yüzlerce hammaddenin bir araya gelerek, beğenerek kullandığımız bir karışım haline gelmesi ustalık gerektiriyor. Parfüm üzerinde başarıyla çalışan kişi sayısı dünyada 200’ü geçmiyor. Parfümörün istediği sonuca ulaşmak için çok değerli hammaddeler kullanması gerekebiliyor. Hammaddenin değerli olmasındaki etkenlerden en baştakileri bitki, odun, çiçek, kök ve benzerlerinin esanslarının çıkarılmasındaki işçilik ve bu maddelerin az bulunur olması.”



Bulgaristan’daki Gül Vadisi, dünyadaki gül yağının yüzde 70’ini üretiyor. Her çiçeğin tek tek kesilmesi gerekiyor ve güller hemen bir damıtma tesisine alınıyor.