Yazın saçlarımız güneşten, denizden, sık yıkamaktan kuruyup yıpranabiliyor. Yaz günlerinde saç bakımı konusunda bir rutinimizin olması bu nedenle önemli. Dolayısıyla ısı, nem, tuz ve havuzda kullanılan kimyasallara karşı hangi önlemleri almanız gerektiğini bilmelisiniz.

Yazın saçlarımız güneşten, denizden ve sık yıkamaktan kuruyup yıpranabiliyor. Yaz günlerinde saç bakımı konusunda bir rutinimizin olması bu nedenle önemli. Dolayısıyla ısı, nem, tuz ve havuzda kullanılan kimyasallara karşı hangi önlemleri almanız gerektiğini bilmelisiniz. Aslında amacımız saç teli hasarlarının başlamasını önlemek olmalı, yani saçlarımız yıpranmadan harekete geçmeliyiz. Bunun için hala şansımız var! Güzel yaz günleri sona ermedi ve güneşle buluşalı çok olmadı. Evlerimizde kaldığımız süreç yüzünden de yaza hızlı bir giriş yapma şansımız yoktu. Bu nedenle gelin krizi fırsata çevirelim ve saçlarımızı yaza hazırlayalım.

Susayan Saçlar İçin

Saçlarımız da yazın susuzluk çeker. Saç tellerine nem kazandıran şampuan ve bakım ürünlerine bu nedenle odaklanmak gerekiyor. Uçlar için saç yağı veya serum kullanmak bir güçlendirme operasyonu olarak etkili olacaktır. Bakım maskeleri ve bakım kremlerinin de nem kazandıran nitelikli ürünler olmasına dikkat edilmeli. Şampuanınızı değiştirmenin, UV filtreli ve kuru saçlar için olanlarından tercih etmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu arada saçlar için de koruyucu güneş kremi diye bir şey var elbette. Cildiniz gibi saçlarınızı da güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı koruyan bu kremlerden sizde de mutlaka bulunmalı.





Artık Sabit Bir Aksesuar Olarak Şapka

Bu dönemde maskesiz nasıl sokağa çıkmıyorsanız şapkasız da çıkmamaya özen gösterin. Cildinizi ve saçlarınızı güneşten korumanın en etkili yolunun şapka olduğunu unutmayın.





Sprey Koruyucular

Sprey şeklinde uygulanan koruyuculardan destek almayı, tüm duşlarınızın ardından koruyucu bakımları tekrar yapmayı ihmal etmeyin.





Sadece Yağ Kullanmak Yeterli Değil

Çok kuru saçlara sürülen yağ, saçın atmosferden ve sudan alacağı nemi bloke eder. Yağ suyun saça erişimini engeller. Bakım kremleri bu sebeple sadece yağdan oluşmamalı; su bazlı, nemlendirici ve koruyucu bakımlara ağırlık verilmeli.





Sudan Hemen Sonra

Denizden ve havuzdan sonra saçlarınızı tuzun ve kimyasalların etkisinden suyla mutlaka arındırın. Akşam duşunuzun ardından sadece saç kemlerinden değil, bakım maskelerinden de destek alın.





İşlem Görmüş Saçlar

Özellikle sarı ve röfleli saçların yazın etkilerinden yıpranma riski daha fazla. Şampuan, maske ve bakım kremi alışverişi yaparken, işlem görmüş saçlar için olanlarını tercih edin. Yaz yeterince saçın sıcakla mücadele etmesine sebep oluyor. Düzleştirme ya da fön gibi işlemler bu mevsimde saçı daha da kurutuyor ve yıpratıyor. Bu işlemlerden kaçınmakta, yazın tadını çıkarırken saçları doğallığına bırakmakta fayda var.