Saçlarınızdaki kepek oluşumunu engellemek artık çok kolay. Tam teşekküllü bakım ve maskeyi en doğal haliyle uygulayabilirsiniz.

KEPEK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN

Limon ve yoğurt maskesi

Malzemeler

• 2 çorba kaşığı zencefil suyu

• 3 çorba kaşığı yoğurt

• 1 çorba kaşığı limon suyu



Hazırlanışı

Malzemeyi karıştırın ve saçınıza masaj yapın. 15 dakika bekledikten sonra sıcak suyla yıkayın. Haftada 1 kez tekrarlayabilirsiniz. Zencefil doğal bir antiseptiktir. Saç derisini güçlendirir, kepek oluşumuna neden olan küf ve mantarların çoğalmasını engeller.







TAM TEŞEKKÜLLÜ BAKIM

NEMLENDİRME

Haftada 1 kez fındık büyüklüğünde Hindistan cevizi yağını saç köklerinden uçlarına doğru yedirin. Son olarak saç köklerine masaj yapın.



BESLEME

1 limonun suyu ile 1 çay kaşığı badem yağını karıştırıp hem saçlarınıza hem de saç derisine masaj yapın, sonra durulayın. Bu bakım saçlarınızın daha sağlıklı uzamasını sağlayacak. Ayda 2 kez yapabilirsiniz.



DURULAMA

Saç kreminden sonra saçınızı bir çay kaşığı kabartma tozu ve 1/2 çay bardağı elma sirkesi karışımıyla durulayın. Saçlarınızın ışıl ışıl parladığına tanık olacaksınız.



ONARMA

Banyodan çıkmadan önce yani ıslak saçınıza bir tatlı kaşığı bal sürün ve iyice masaj yapın. 15 dakika bekletin sonra sıcak suyla yıkayın. Bal, saçınızı besleyecek ve sağlıkla uzamasına destek olacak.



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