KEPEK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN
Limon ve yoğurt maskesi
Malzemeler
• 2 çorba kaşığı zencefil suyu
• 3 çorba kaşığı yoğurt
• 1 çorba kaşığı limon suyu
Hazırlanışı
Malzemeyi karıştırın ve saçınıza masaj yapın. 15 dakika bekledikten sonra sıcak suyla yıkayın. Haftada 1 kez tekrarlayabilirsiniz. Zencefil doğal bir antiseptiktir. Saç derisini güçlendirir, kepek oluşumuna neden olan küf ve mantarların çoğalmasını engeller.
TAM TEŞEKKÜLLÜ BAKIM
NEMLENDİRME
Haftada 1 kez fındık büyüklüğünde Hindistan cevizi yağını saç köklerinden uçlarına doğru yedirin. Son olarak saç köklerine masaj yapın.
BESLEME
1 limonun suyu ile 1 çay kaşığı badem yağını karıştırıp hem saçlarınıza hem de saç derisine masaj yapın, sonra durulayın. Bu bakım saçlarınızın daha sağlıklı uzamasını sağlayacak. Ayda 2 kez yapabilirsiniz.
DURULAMA
Saç kreminden sonra saçınızı bir çay kaşığı kabartma tozu ve 1/2 çay bardağı elma sirkesi karışımıyla durulayın. Saçlarınızın ışıl ışıl parladığına tanık olacaksınız.
ONARMA
Banyodan çıkmadan önce yani ıslak saçınıza bir tatlı kaşığı bal sürün ve iyice masaj yapın. 15 dakika bekletin sonra sıcak suyla yıkayın. Bal, saçınızı besleyecek ve sağlıkla uzamasına destek olacak.
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